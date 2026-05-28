Giá vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Theo cập nhật mới nhất, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết ở mức 15,4 - 16,07 triệu đồng/chỉ, tùy loại. Mức chênh lệch mua vào - bán ra hiện dao động khoảng 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật liên tục trong ngày. (Ảnh: AI)

Bảng giá vàng 9999 tại PNJ hôm nay

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 8h15 ngày 28/5/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 15.770.000 16.070.000 VND/chỉ Nhẫn trơn PNJ 999.9 15.700.000 16.000.000 VND/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 15.700.000 16.000.000 VND/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 15.700.000 16.000.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 999.9 15.450.000 15.850.000 VND/chỉ

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h20 ngày 28/5/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng PNJ - Phượng Hoàng 15.700.000 16.000.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 999 15.434.000 15.834.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 9920 15.103.000 15.723.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 99 15.072.000 15.792.000 VND/chỉ Vàng 916 (22K) 13.899.000 14.519.000 VND/chỉ Vàng 750 (18K) 10.998.000 11.888.000 VND/chỉ Vàng 680 (16.3K) 9.888.000 10.778.000 VND/chỉ Vàng 610 (14.6K) 8.779.000 9.669.000 VND/chỉ Vàng 585 (14K) 8.382.000 9.272.000 VND/chỉ Vàng 416 (10K) 5.704.000 6.594.000 VND/chỉ Vàng 375 (9K) 5.054.000 5.994.000 VND/chỉ Vàng 333 (8K) 4.338.000 5.278.000 VND/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến sáng ngày 28/05/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng miếng SJC 999.9 157.700.000 160.700.000 VND/lượng SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157.700.000 160.700.000 VND/lượng Doji Vàng miếng SJC 158.500.000 161.500.000 VND/lượng Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC 999.9 157.700.000 160.700.000 VND/lượng Phú Quý Vàng miếng SJC 157.500.000 160.700.000 VND/lượng Mi Hồng Vàng miếng SJC 157.200.000 159.000.000 VND/lượng

Lưu ý, trên đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng mua vào – bán ra tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Vì vậy, người mua nên kiểm tra kỹ giá vàng tại thời điểm giao dịch thực tế để có được thông tin chính xác, hạn chế rủi ro.