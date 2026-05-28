Xuất bản ngày 28/05/2026 08:38 AM
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Bên cạnh SJC, nhiều nhà đầu tư và người dân cũng thường xuyên theo dõi giá vàng 999 PNJ để lựa chọn thời điểm mua bán phù hợp.

Theo cập nhật mới nhất, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết ở mức 15,4 - 16,07 triệu đồng/chỉ, tùy loại. Mức chênh lệch mua vào - bán ra hiện dao động khoảng 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật liên tục trong ngày. (Ảnh: AI)

Bảng giá vàng 9999 tại PNJ hôm nay

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 8h15 ngày 28/5/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

15.770.000

16.070.000

VND/chỉ

Nhẫn trơn PNJ 999.9

15.700.000

16.000.000

VND/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

15.700.000

16.000.000

VND/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

15.700.000

16.000.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

15.450.000

15.850.000

VND/chỉ

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h20 ngày 28/5/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

15.700.000

16.000.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 999

15.434.000

15.834.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 9920

15.103.000

15.723.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 99

15.072.000

15.792.000

VND/chỉ

Vàng 916 (22K)

13.899.000

14.519.000

VND/chỉ

Vàng 750 (18K)

10.998.000

11.888.000

VND/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

9.888.000

10.778.000

VND/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

8.779.000

9.669.000

VND/chỉ

Vàng 585 (14K)

8.382.000

9.272.000

VND/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.704.000

6.594.000

VND/chỉ

Vàng 375 (9K)

5.054.000

5.994.000

VND/chỉ

Vàng 333 (8K)

4.338.000

5.278.000

VND/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến sáng ngày 28/05/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

157.700.000

160.700.000

VND/lượng

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

157.700.000

160.700.000

VND/lượng

Doji

Vàng miếng SJC158.500.000 161.500.000 VND/lượng

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng SJC 999.9157.700.000160.700.000VND/lượng

Phú Quý

Vàng miếng SJC 157.500.000160.700.000VND/lượng

Mi Hồng

Vàng miếng SJC 157.200.000159.000.000VND/lượng

Lưu ý, trên đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng mua vào – bán ra tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Vì vậy, người mua nên kiểm tra kỹ giá vàng tại thời điểm giao dịch thực tế để có được thông tin chính xác, hạn chế rủi ro.

