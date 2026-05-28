Giá vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
Theo cập nhật mới nhất, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết ở mức 15,4 - 16,07 triệu đồng/chỉ, tùy loại. Mức chênh lệch mua vào - bán ra hiện dao động khoảng 300.000 đồng/chỉ.
Bảng giá vàng 9999 tại PNJ hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 8h15 ngày 28/5/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
15.770.000
16.070.000
VND/chỉ
Nhẫn trơn PNJ 999.9
15.700.000
16.000.000
VND/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
15.700.000
16.000.000
VND/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
15.700.000
16.000.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
15.450.000
15.850.000
VND/chỉ
Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h20 ngày 28/5/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
15.700.000
16.000.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 999
15.434.000
15.834.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 9920
15.103.000
15.723.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 99
15.072.000
15.792.000
VND/chỉ
Vàng 916 (22K)
13.899.000
14.519.000
VND/chỉ
Vàng 750 (18K)
10.998.000
11.888.000
VND/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
9.888.000
10.778.000
VND/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
8.779.000
9.669.000
VND/chỉ
Vàng 585 (14K)
8.382.000
9.272.000
VND/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.704.000
6.594.000
VND/chỉ
Vàng 375 (9K)
5.054.000
5.994.000
VND/chỉ
Vàng 333 (8K)
4.338.000
5.278.000
VND/chỉ
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến sáng ngày 28/05/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
157.700.000
160.700.000
VND/lượng
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
157.700.000
160.700.000
VND/lượng
Doji
|Vàng miếng SJC
|158.500.000
|161.500.000
|VND/lượng
Bảo Tín Minh Châu
|Vàng miếng SJC 999.9
|157.700.000
|160.700.000
|VND/lượng
Phú Quý
|Vàng miếng SJC
|157.500.000
|160.700.000
|VND/lượng
Mi Hồng
|Vàng miếng SJC
|157.200.000
|159.000.000
|VND/lượng
Lưu ý, trên đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng mua vào – bán ra tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Vì vậy, người mua nên kiểm tra kỹ giá vàng tại thời điểm giao dịch thực tế để có được thông tin chính xác, hạn chế rủi ro.
