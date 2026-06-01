  • logo
Xuất bản ngày 01/06/2026 10:03 AM
Xuất bản ngày 01/06/2026 10:03 AM

Giá vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng 24K thường biến động theo thị trường trong nước và thế giới, vậy vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 24K là gì?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất. Tên gọi vàng 24K xuất phát từ thang đo Karat (K) – đơn vị phản ánh độ tinh khiết của vàng. Trên thang đo này, mức tối đa là 24K, tương ứng với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như 100% trong tổng khối lượng sản phẩm. Do đó, vàng 24K còn được gọi là vàng 9999 hoặc vàng nguyên chất, được nhiều người lựa chọn để tích trữ và đầu tư.

Vàng 24K nổi bật với sắc vàng đậm đặc trưng, độ sáng cao và khả năng giữ màu ổn định trong thời gian dài. Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, loại vàng này không dễ bị oxy hóa, hoen ố hay xuống màu dưới tác động của môi trường.

Vàng 24K hay còn gọi vàng 9999. (Ảnh: AI)

Vàng 24K hay còn gọi vàng 9999. (Ảnh: AI)

Tuy nhiên, độ tinh khiết cao cũng khiến vàng 24K có tính chất mềm và dễ biến dạng hơn so với các loại vàng pha hợp kim. Vì vậy, chất liệu này không thực sự phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc sử dụng thường xuyên. Thay vào đó, vàng 24K thường được dùng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm mang mục đích tích trữ và bảo toàn giá trị tài sản.

Vàng 24K hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết lên đến 99,99%, còn được gọi là vàng 9999 hoặc vàng ta. Đây là loại vàng được nhiều người lựa chọn để tích trữ và đầu tư nhờ giá trị cao cùng khả năng giữ giá tốt theo thời gian.

Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại các thương hiệu lớn cập nhật lúc 8h45 ngày 01/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

15.580.000

15.880.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

15.380.000

15.730.000

đồng/chỉ



Doji

Vàng SJC

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

15.200.000

15.600.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

15.360.000

15.760.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

15.550.000

15.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

15.550.000

15.850.000

đồng/chỉ







Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng SJC

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu

15.600.000

15.900.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 9999

15.400.000

15.800.000

đồng/chỉ

Mi Hồng

Vàng SJC

15.680.000

15.850.000

đồng/chỉ

Lưu ý, trên đây chỉ là con số tham khảo, giá vàng 24K tại các thương hiệu có thể biến động trong ngày. Khách hàng nên cập nhật tại thời điểm giao dịch để biết giá vàng chính xác nhất.

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin thế giới nổi bật trong ngày 1/6

Tin thế giới nổi bật trong ngày 1/6

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 1/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về Iran, eo biển Hormuz, Myanmar, Hàn Quốc và sự cố hàng không tại Mỹ.