(VTC News) -

Uống trà gừng táo đỏ hàng ngày có tốt không?

Trà gừng táo đỏ là thức uống được nhiều người yêu thích nhất là trong mùa đông. Vậy uống trà gừng táo đỏ hàng ngày có tốt không?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eating Well cho biết, nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng và Trao đổi chất chỉ ra rằng có thể uống trà gừng với táo đỏ 1-2 lần mỗi ngày. Thường xuyên uống vào buổi sáng sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, tăng cường sức đề kháng, và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, trà gừng và táo đỏ thích hợp uống sau bữa ăn khoảng 30 phút để hỗ trợ tiêu hóa và tránh tình trạng khó tiêu.

Những điều cần lưu ý khi uống trà gừng táo đỏ

Không nên uống quá nhiều: Mặc dù trà gừng táo đỏ có lợi cho sức khỏe, nhưng việc uống quá nhiều có thể gây nóng trong người, đặc biệt là với người cơ địa nhạy cảm hoặc cơ thể dễ bị nhiệt.

Tránh uống trước khi ngủ: Gừng có tác dụng kích thích nên có thể gây khó ngủ nếu uống vào buổi tối muộn.

Không sử dụng khi đói: Gừng có tính cay nóng, nên tránh uống khi đói để tránh gây khó chịu cho dạ dày.

Uống trà gừng táo đỏ hàng ngày có tốt cho sức khoẻ là băn khoăn của nhiều người.

Tác dụng của trà gừng táo đỏ

Uống trà gừng táo đỏ đúng cách cơ thể sẽ nhận được những lợi ích sau:

Điều hòa chức năng tiêu hóa

Báo Ngôi sao - chuyên trang giải trí của VnExpress dẫn nguồn trang Sohu cho biết, trong cuốn sách Bốn thế hệ y học cổ truyền Trung Quốc sử dụng thực phẩm thay vì thuốc, tác giả Chen Yunbin, chuyên gia về liệu pháp ăn kiêng và sức khỏe Trung Quốc, cho biết gừng và táo đỏ thường được sử dụng cùng nhau trong các bài thuốc Đông y.

Gừng làm ấm lá lách và dạ dày, táo đỏ bổ sung khí. Chúng giúp điều hòa nhất định đối với một số vấn đề về hệ tiêu hóa thường gặp trong mùa hè như chán ăn, khó chịu ở đường tiêu hóa, tiêu chảy.

Đặc biệt sau khi bị cảm, mọi người thường cảm thấy buồn nôn, muốn nôn, ăn không ngon miệng. Uống một ít trà gừng và táo tàu có thể loại bỏ những cảm giác khó chịu này.

Giảm cân

Kết hợp gừng và táo đỏ trong một ly trà mang đến lợi ích kép. Theo một số chuyên gia dinh dưỡng, trà gừng và táo đỏ không chỉ thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng và chất xơ phong phú từ táo đỏ.

Trà gừng với táo đỏ là thức uống tự nhiên, hỗ trợ giải độc và giảm cân an toàn. Các hợp chất sinh nhiệt từ gừng kết hợp với chất chống oxy hóa và chất xơ trong táo đỏ tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo để duy trì sức khỏe và hỗ trợ quá trình giảm cân. Thói quen uống trà gừng táo đỏ có thể mang lại hiệu quả đáng kể nếu kết hợp với chế độ ăn uống cân đối và lối sống lành mạnh.

Giải độc

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, khi cơ thể không thể bài tiết chất độc ra ngoài sẽ biểu hiện qua tình trạng hôi miệng, táo bón, mụn trứng cá, lưỡi vàng, sưng nướu, mắt đỏ, loét miệng. Đồng thời, gan khí bị ứ đọng.

Táo đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, đường, axit hữu cơ, vitamin A, vitamin C, một lượng nhỏ canxi và các loại axit amin. Trong các bài thuốc y học cổ truyền Trung Quốc, táo đỏ tác dụng giảm đau, an thần, bổ khí huyết; là thực phẩm tốt để bảo vệ gan, bổ sung khí; có thể làm tăng protein huyết thanh, do đó giúp duy trì giải độc gan.

Còn gừng giúp giải độc, làm ấm cơ thể, giảm nôn. Đặc biệt, nó còn giải được độc cá và cua. Do vậy, khi kết hợp táo đỏ và gừng có thể đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.