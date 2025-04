Công an Bắc Ninh phối hợp bắt giữ 2 nghi phạm ma túy trốn chạy từ Quảng Ninh

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ nhóm nghi phạm buôn ma túy liên tỉnh.

Khoảng 4h30 ngày 18/4, tại tổ chốt chặn của Công an tỉnh Bắc Ninh khu vực chân Cầu Đại Phúc, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công 2 nghi phạm trong chuyên án là Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông (cùng SN 1994, đều ở huyện Tâm Sơn, tỉnh Phú Thọ) và 2 nghi phạm nữ khác cùng đi.

2 nghi phạm bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Đấu tranh bước đầu, các nghi phạm khai nhận, sau khi gây án và bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy đuổi, chúng lái ôtô Ford Ranger bỏ chạy rồi vứt bỏ xe tại tỉnh Quảng Ninh, sau đó nhiều lần bắt taxi để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.

Công an tỉnh Quảng Ninh chốt chặt, kiểm tra các phương tiện, vây bắt nghi phạm chạy trốn đêm 17/4.

Trước đó, đêm 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức truy bắt các đối tượng trong đường dây vận chuyển 16 bánh heroin tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Các nghi phạm trên xe ô tô đã chống trả quyết liệt nhằm giải cứu đồng bọn khiến một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh và một cán bộ bị thương.

Ngay trong đêm, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo phương án truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn.

Cơ quan Công an lấy lời khai ban đầu 2 nghi phạm.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh tăng cường lực lượng thường trực, tổ chức tuần tra trên địa bàn phụ trách; các lực lượng giao thông, hình sự, ma túy, cơ động, phòng cháy thành lập 3 Tổ chốt chặn theo tuyến Quốc lộ 18 với tổng số trên 90 cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động, hình sự, ma túy bố trí cán bộ, chiến sỹ thường trực, sẵn sàng tham gia vây bắt.

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã Bùi Đình Khánh (SN 1994, ở Tổ 6, khu 1, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Bùi Đình Khánh đang bị truy nã. Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực tố giác giác tội phạm; báo ngay cho Công an tỉnh Quảng Ninh theo số điện thoại 0692.808.195 khi phát hiện nghi phạm./.