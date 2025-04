Hùng tráng cảnh hàng ngàn chiến sĩ tổng hợp luyện diễu binh ở TP.HCM

Để đảm bảo an ninh và an toàn giao thông trong các buổi luyện tập, Phòng PC08 (Công an TP.HCM) đã điều chỉnh, phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…