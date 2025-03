Uống 3 cốc bia rồi đi xe đạp, cụ ông ở Hà Nội bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn

(VTC News) -

Khoảng 13h40 ngày 17/3, tổ công tác Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đầu đường Hoàng Hoa Thám, khu vực công viên Bách Thảo. Tổ công tác phát hiện ông H.Đ.C (SN 1949, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) đạp xe theo hướng Hoàng Hoa Thám đi đường Bưởi có biểu hiện say rượu nên cho dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông C. vi phạm mức 0,288 miligram/lít khí thở. Với vi phạm này, ông C. bị tạm giữ xe đạp và nộp phạt 300.000 đồng.

Trình bày với tổ công tác, ông C. cho biết, do đi đám cưới nên ông uống khoảng 3 cốc bia. Ông C. nhận thức rõ việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện dù là xe đạp hay xe máy đều gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội.

Cụ ông uống 3 cốc bia rồi lái xe đạp, bị CSGT phát hiện và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn. (Ảnh: Chu Dũng)

Thiếu tá Mai Xuân Tứ, cán bộ Đội CSGT số 2 cho biết, trong tuần qua, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

Tối 14/3, trên đường Hoàng Hoa Thám, tổ công tác phát hiện 4 trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung 0,4 miligram/lít khí thở. Tối 15/3, tổ công tác phát hiện 1 trường hợp vượt mức kịch khung hơn 2,5 lần (hơn 1,0 miligram/lít khí thở) vào tối ngày 15/3.

Trong ca trực trưa 17/3, tổ công tác phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 trường hợp đi xe đạp, 1 trường hợp đi xe máy, đều là người cao tuổi).