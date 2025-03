Đắk Nông kỷ luật nhiều cán bộ liên quan dự án điện gió, điện phân nhôm

Ngày 18/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, tỉnh này đã họp xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật khiển trách 1 tổ chức đảng và 4 cán bộ, đảng viên.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét báo cáo kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025 đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn để đơn vị và các cá nhân có liên quan xảy ra vi phạm trong công tác tham mưu một số dự án nhà máy điện gió ở tỉnh vào năm 2020.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông xác định với trách nhiệm là đảng viên, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, ông Nguyễn Ngọc Thạch đã có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh không đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Dương Xuân Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Trong thời gian là Trưởng phòng Quản lý đầu tư, doanh nghiệp, lao động và xuất nhập khẩu, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, ông Dương Xuân Thành đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông không đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Thanh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Đắk Nông; nguyên Đảng ủy viên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và ông Lưu Văn Khang, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh; nguyên Điều tra viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Hai ông Trần Thanh Tuấn và Lưu Văn Khang đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện không đúng quy định pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.