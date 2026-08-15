Ukraine tập kích cảng dầu Ust-Luga của Nga

Ust-Luga là một trong những cảng lớn nhất của Nga trên biển Baltic, đồng thời là nơi đặt một cảng dầu quan trọng, đóng vai trò trung tâm xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Cảng nằm ở phía Tây thành phố St. Petersburg, cách xa biên giới Ukraine và có vai trò đáng kể trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Nga.

Ukraine tập kích cơ sở dầu mỏ. (Ảnh: Telegram)

Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko trước đó cho biết “cơ sở hạ tầng cảng” đã bị tấn công và một đám cháy bùng phát tại cảng trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào khu vực. Giới chức Nga tuyên bố đã bắn hạ 51 UAV Ukraine trên địa bàn tỉnh Leningrad.

Trong những tháng gần đây, cảng Ust-Luga nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tập kích của Kiev. Quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cảng này trong tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Ukraine đang ngày càng tăng cường chiến dịch tập kích tầm xa nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga, trong đó có các cuộc tấn công vào kho dầu, gây gián đoạn hoạt động sản xuất tại những cơ sở lớn và trong một số trường hợp khiến các cơ sở phải ngừng hoạt động vô thời hạn.

Hoàng Phạm (Nguồn: VOV.VN)