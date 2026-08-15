Miễn vé tham quan di tích Huế cho khách Việt ngày 19/8 và Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

UBND Thành phố Huế cho biết, chính sách miễn vé nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước có cơ hội tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới.

Đây cũng là dịp để người dân, du khách cùng trở về với những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Huế miễn vé tham quan di tích ngày 19/8 và 2/9 cho công dân Việt Nam

Việc mở cửa miễn vé các điểm di tích trong những ngày lễ lớn cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, tăng cường quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam đến với người dân và du khách trong nước.

Cùng với chính sách miễn vé, người dân và du khách đến Huế trong tháng 8 và tháng 9 còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thuộc Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026. Theo Ban tổ chức Festival Huế, tiếp nối các hoạt động của tháng 7, Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026 sẽ mang đến hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản diễn ra xuyên suốt hai tháng này.

Cụ thể, Lễ hội Điện Huệ Nam diễn ra từ ngày 20 - 22/8; Huế Wonderverse Fest 2026 từ ngày 30/8 - 1/9 với các chương trình âm nhạc và di sản quốc tế. Tối 30/8, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Bước sang tháng 9, nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức như Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 37 vào ngày 2/9 trên sông Hương; Ngày hội Lân Huế 2026 từ ngày 18 - 20/9; Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố ngày 20/9; chương trình Quảng diễn Lân - Sư - Rồng và Rước đèn Trung thu ngày 21/9.

Bên cạnh đó là chương trình “Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng” ngày 22/9; Đêm rằm Hoàng Cung ngày 25/9; chương trình nghệ thuật “Gửi gió cho Mây ngàn bay” - Nguyễn Đình Tuấn Dũng ngày 26/9 tại Đại Nội Huế.

Lễ hội Truyền Lô và Ngày hội vinh danh học sinh danh dự cùng Liên hoan Mỹ thuật “Sắc màu em yêu” cũng sẽ diễn ra trong tháng 9, góp phần tạo nên một mùa thu Huế đậm đà bản sắc văn hóa.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026 kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và di sản đặc sắc.