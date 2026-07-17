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Xuất bản ngày 17/07/2026 02:58 PM
Cập nhật lúc 03:14 PM ngày 17/07/2026

UAV quần thảo trên bầu trời Iran

Kông Anh
Kông Anh
(VTC News) -

Chiếc máy bay không người lái được nhìn thấy bay thấp về phía thành phố cảng Chabahar, trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran kéo dài sang ngày thứ 6.

UAV quần thảo trên bầu trời Iran. (Video: CNN)

Video do CNN thu được cho thấy máy bay không người lái (UAV) bay thấp phía trên bầu trời thành phố cảng Chabahar của Iran. Có thể nhìn thấy chiếc máy bay không người lái bay lượn trên một khu vực đông dân cư ở Chabahar trong khi khói bốc lên ở phía xa.

Hiện tại, chưa rõ ai điều khiển chiếc máy bay không người lái này, nhưng hình dáng của nó phù hợp với chiếc MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất.

Cùng thời điểm, hãng thông tấn nhà nước Iran Fars News và đài truyền hình IRIB đưa tin lực lượng Mỹ tấn công tháp kiểm soát hàng hải ở thành phố Chabahar lần thứ 3 trong tuần này. Tháp này chủ yếu được sử dụng cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn liên quan đến ngư dân trên biển cũng như đảm bảo an ninh hàng hải.

Hình ảnh do Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng trên X cho thấy tòa tháp đang đổ. Hành động này nhằm đáp lại bài đăng trước đó có nội dung: “Iran không kiểm soát (Eo biển Hormuz)”.

Trong khi đó, Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào cơ sở và đối tác của Mỹ trên khắp Trung Đông, phát động hành động trả đũa lớn nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh bị phá vỡ gần một tuần trước.

Theo CNN, Tehran có thể vẫn đang sở hữu hàng nghìn UAV và tên lửa trong kho vũ khí của mình, đủ để duy trì tốc độ tấn công này trong thời gian dài.

Đầu tháng 4, Lầu Năm Góc thông tin các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran giảm 90% kể từ khi xung đột bắt đầu cuối tháng 2. Tuy nhiên, vẫn chưa có số liệu chính xác về số lượng tên lửa và máy bay không người lái mà Iran sở hữu cũng như số lượng được sử dụng hoặc phá hủy kể từ ngày đầu.

Ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Tehran vẫn còn hàng nghìn máy bay không người lái và khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa còn nguyên vẹn. Nhiều nhà phân tích lưu ý Iran không cần lượng lớn máy bay không người lái và tên lửa để gây bất ổn khu vực, giữ cho eo biển Hormuz đóng cửa, cắt đứt khoảng 20% ​​nguồn cung dầu mỏ của thế giới trước xung đột.

(Nguồn: CNN)
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UAV quần thảo trên bầu trời Iran

UAV quần thảo trên bầu trời Iran

Chiếc máy bay không người lái được nhìn thấy bay thấp về phía thành phố cảng Chabahar, trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran kéo dài sang ngày thứ 6.

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