Iran cảnh báo 'toàn bộ khu vực phải trả giá' sau các đợt không kích mới của Mỹ

(VTC News) -

Hình ảnh được cho là ghi lại các cuộc tấn công.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 16/7 thông báo đã là đêm không kích thứ sáu liên tiếp nhằm vào Iran. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố các mục tiêu cụ thể. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố Mỹ có thể mở rộng chiến dịch sang các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng năng lượng và các cây cầu của Iran.

Theo truyền thông Iran, ít nhất ba cây cầu ở miền Nam nước này bị trúng tên lửa, khiến hai người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Đài Press TV cho biết hai trong số các cây cầu bị tấn công nằm tại thành phố Bandar Khamir và đã công bố hình ảnh, video hiện trường.

Đài Press TV cho biết hai trong số các cây cầu bị tấn công nằm tại thành phố Bandar Khamir.

Ngoài ra, tên lửa của Mỹ được cho là đã đánh trúng sân bay Iranshahr ở Đông Nam Iran. Một cuộc không kích khác nhằm vào khu dân cư tại thành phố cảng Bandar Abbas cũng khiến ít nhất một dân thường thiệt mạng và bảy người bị thương, theo các nguồn tin từ Iran. Mỹ chưa xác nhận các thông tin về các cuộc tấn công.

Trong cuộc trao đổi với RT, một quan chức cấp cao trong cộng đồng tình báo Iran cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng hoặc tiến hành các vụ ám sát nhằm vào quan chức Iran, “toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá”.

Nguồn tin này cho biết Iran đã chuẩn bị một kế hoạch đáp trả có thể mở rộng thành cuộc xung đột trên toàn khu vực, đồng thời khẳng định phản ứng của Tehran sẽ khiến Mỹ “sững sờ” và chứng minh những đánh giá của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc xung đột là “phi thực tế”.

Quan chức Iran cũng tuyên bố kế hoạch leo thang của Tehran “đầy bất ngờ”, đồng thời nhấn mạnh giới lãnh đạo Iran đã đạt được sự đồng thuận cao trong việc triển khai kế hoạch này.

Trong khi đó, Washington cho biết việc nối lại các cuộc không kích và tái áp đặt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại và bảo đảm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ “đã kiểm soát” tuyến hàng hải chiến lược này và sẽ đóng vai trò “người bảo vệ” eo biển Hormuz.

Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Tehran cũng cảnh báo có thể phong tỏa hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu khí trong khu vực, đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Mỹ chấm dứt điều mà Iran gọi là “sự can thiệp quân sự bất hợp pháp” vào khu vực.