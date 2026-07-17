  • logo
Xuất bản ngày 17/07/2026 01:01 PM
Xuất bản ngày 17/07/2026 01:01 PM

Mondelez Kinh Đô khẳng định vị thế với hai giải thưởng quốc tế từ HR Asia

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Mondelez Kinh Đô Việt Nam năm thứ ba liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026).

Cụ thể, doanh nghiệp được xướng tên ở hai hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Chuyển đổi nguồn nhân lực xuất sắc”.

Trước đó, công ty cũng đã được chứng nhận Top Employer (Nhà tuyển dụng hàng đầu) toàn cầu hai năm liên tiếp từ Top Employers Institute. Sự ghi nhận liên tiếp từ các tổ chức quốc tế khẳng định vị thế dẫn đầu của Mondelez Kinh Đô trong việc kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

Mondelez Kinh Đô khẳng định vị thế với hai giải thưởng quốc tế từ HR Asia - 1

HR Asia Best Companies to Work for in Asia là chương trình giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược nhân sự hiệu quả và môi trường làm việc xuất sắc lớn nhất châu Á, được tổ chức thường niên tại 15 quốc gia ở châu Á, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực tham gia.

Cách tiếp cận toàn diện từ chuyển đổi năng lực đến kiến tạo văn hóa là lý do Mondelez Kinh Đô được ghi nhận ba năm liên tiếp tại giải thưởng uy tín về môi trường làm việc. Với nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục hành trình: đầu tư vào phát triển năng lực cho tương lai, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận và duy trì văn hóa học hỏi không ngừng, hướng tới mục tiêu dẫn dắt tương lai ngành thức ăn nhẹ tại Việt Nam.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá lúa gạo hôm nay 17/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, xuất khẩu ổn định
Giá lúa gạo hôm nay 17/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, xuất khẩu ổn định
Giá tiêu hôm nay 17/7: Đồng loạt tăng, cao nhất 141.500 đồng/kg
Giá tiêu hôm nay 17/7: Đồng loạt tăng, cao nhất 141.500 đồng/kg
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/7/2026 - XSMN 16/7/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/7/2026 - XSMN 16/7/2026
Giá bạc hôm nay 17/7: Trong nước, thế giới cùng giảm
Giá bạc hôm nay 17/7: Trong nước, thế giới cùng giảm
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm