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Xuất bản ngày 17/07/2026 01:25 PM
Xuất bản ngày 17/07/2026 01:25 PM

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác'

Lương Ý
Lương Ý
(VTC News) -

TP.HCM đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 978 hộ dân để khởi công cải tạo rạch Văn Thánh hơn 8.555 tỷ đồng vào tháng 10, từng bước xóa khu "ổ chuột" ven kênh.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 1

TP.HCM đang tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng để khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng trong tháng 10/2026.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 2

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh gồm hai dự án thành phần. Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có tổng vốn hơn 6.812 tỷ đồng; dự án xây lắp, nạo vét rạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật có vốn hơn 1.743 tỷ đồng.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 3

Theo thiết kế, toàn bộ rạch Văn Thánh sẽ được cải tạo trên chiều dài khoảng 2,24 km, gồm tuyến rạch chính dài gần 1,96 km và một nhánh rạch phụ dài khoảng 275 m. Dự án sẽ nạo vét lòng rạch sâu 3 m, rộng từ 25-80 m, xây dựng hệ thống kè bê tông, hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải và chỉnh trang cảnh quan hai bên bờ.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 4

Rạch Văn Thánh dài khoảng 1,9 km, nối từ cầu Điện Biên Phủ đến ngã ba kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đi qua địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM). Trước đây, đây là tuyến tiêu thoát nước quan trọng của khu vực trung tâm.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 5

Tuy nhiên, sau nhiều năm bị lấn chiếm, bồi lắng và thiếu đầu tư, hai bên bờ rạch hình thành hàng trăm căn nhà tạm, nhà lụp xụp san sát trên mặt nước. Dòng kênh dần trở thành “kênh nước đen” với lượng lớn rác thải sinh hoạt, nước ô nhiễm và mùi hôi kéo dài, tạo nên hình ảnh tương phản với các cao ốc hiện đại bao quanh.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 6

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 7 cho thấy, dọc hai bên rạch vẫn còn dày đặc nhà tạm dựng sát mép nước. Nhiều loại rác như túi nylon, chai nhựa, vật dụng sinh hoạt bị xả trực tiếp xuống lòng kênh khiến mặt nước phủ kín rác nổi.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 7

Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, tình trạng ô nhiễm và ngập úng tại khu vực còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. “Chỉ cần mưa lớn là nước ngập lênh láng, có lần nước đen tràn vào nhà, bốc mùi hôi thối cả tuần chưa hết. Rất mong dự án sớm thực hiện để người dân sống gần đây có môi trường thoáng mát, xanh, sạch, đẹp”, ông Huỳnh Văn Hoàng, người sinh sống gần 40 năm tại khu vực này nói.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 8

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2026.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 9

Dự án sẽ được triển khai theo hình thức thi công cuốn chiếu, phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng. Gói thầu xây lắp đầu tiên dự kiến khởi công trong tháng 10/2026; hai gói thầu còn lại sẽ triển khai theo tiến độ bàn giao mặt bằng của địa phương.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 10

Hiện Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây và UBND phường Thạnh Mỹ Tây thực hiện đo đạc, kiểm đếm, hoàn tất các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 11

Đến nay, công tác kiểm đếm đã hoàn thành đối với 903/978 trường hợp, đạt 92,3% số hộ đã có bản vẽ hiện trạng. Để bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời, UBND phường Thạnh Mỹ Tây sẽ triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 12

Theo đó, địa phương phân công cán bộ theo dõi từng hộ dân, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ người dân đến khi ổn định nơi ở mới; hướng dẫn thực hiện các thủ tục về cư trú, chuyển trường, bảo hiểm y tế, vay vốn ưu đãi, học nghề, giới thiệu việc làm và các thủ tục hành chính liên quan.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 13

Phường cũng thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý kiến nghị; tăng cường đối thoại với người dân; công khai thông tin về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết các vướng mắc liên quan đến giá bồi thường, pháp lý nhà đất, nhân khẩu, tranh chấp, việc làm và sinh kế.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 14

Bên cạnh đó, địa phương sẽ rà soát hằng tuần các trường hợp còn khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đối với các hộ có người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em hoặc thuộc diện đặc biệt khó khăn, chính quyền sẽ ưu tiên hỗ trợ chi phí vận chuyển, nhu yếu phẩm, sửa chữa nơi ở, học bổng, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh khác.

Hiện trạng khu nhà ven rạch ở trung tâm TP.HCM trước ngày 'lột xác' - 15

UBND phường Thạnh Mỹ Tây cũng sẽ kết nối doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức để hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đăng ký hộ kinh doanh và đào tạo nghề sau khi di dời.

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