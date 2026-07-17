THB Việt Nam - nguồn cung máy đo nhiệt độ chính hãng cho doanh nghiệp sản xuất

(VTC News) -

THB Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp Việt

Trong quá trình đầu tư thiết bị đo nhiệt độ, doanh nghiệp không chỉ cần một sản phẩm chất lượng mà còn cần đơn vị phân phối uy tín có khả năng đồng hành lâu dài trong việc tư vấn, cung ứng và hỗ trợ kỹ thuật.

Với hơn 14 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị đo lường, THB Việt Nam hướng đến trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp, cung cấp chính hãng thiết bị đo nhiệt độ, đáp ứng nhu cầu của nhà máy, xưởng sản xuất, doanh nghiệp thực phẩm, HVAC, phòng thí nghiệm và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.

Hiện nay, THB Việt Nam phân phối đa dạng các dòng máy đo nhiệt độ chính hãng từ nhiều thương hiệu uy tín như Fluke, Testo, Bosch, Extech, Total Meter... Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ chứng từ CO/CQ, hóa đơn VAT và được bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất, giúp doanh nghiệp yên tâm khi đầu tư và sử dụng.

THB Việt Nam cung cấp thiết bị đo nhiệt độ có độ chính xác cao.

Đặc biệt, công ty xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với doanh nghiệp thông qua năng lực cung ứng ổn định, chính sách giá phù hợp cho đơn hàng số lượng lớn và dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt quá trình sử dụng.

Từ khâu lựa chọn thiết bị, bàn giao đến hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành, doanh nghiệp luôn có đội ngũ chuyên môn đồng hành để đảm bảo thiết bị được sử dụng hiệu quả. Đây cũng là nền tảng giúp THB Việt Nam trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp.

THB Việt Nam - nguồn cung máy đo nhiệt độ chính hãng

Danh mục thiết bị đo nhiệt độ tại THB Việt Nam gồm súng đo nhiệt độ hồng ngoại, máy đo nhiệt độ tiếp xúc, camera nhiệt… đáp ứng đa dạng nhu cầu đo kiểm trong công nghiệp và sản xuất. Các sản phẩm được cập nhật thường xuyên, giúp doanh nghiệp tiếp cận những model mới và công nghệ đo hiện đại.

Súng bắn nhiệt độ được THB Việt Nam cung cấp, phù hợp cho công tác kiểm tra nhanh máy móc, tủ điện, động cơ, hệ thống HVAC, lò nung và dây chuyền sản xuất. Mỗi sản phẩm đều được tư vấn theo nhu cầu thực tế, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đo và kiểm soát nhiệt độ.

THB Việt Nam cung cấp nhiều dòng súng đo nhiệt độ hồng ngoại không tiếp xúc.

Danh mục máy đo nhiệt độ tiếp xúc tại THB Việt Nam bao gồm nhiều thiết bị sử dụng đầu dò K, J và các loại cảm biến chuyên dụng để đo nhiệt độ chất lỏng, bề mặt, vật liệu hoặc môi trường. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, chế biến thực phẩm, phòng thí nghiệm, bảo trì thiết bị và các lĩnh vực yêu cầu kết quả đo có độ chính xác cao.

THB Việt Nam phân phối nhiều dòng camera nhiệt từ cơ bản đến chuyên nghiệp, hỗ trợ hiển thị ảnh nhiệt trực quan để phát hiện nhanh điểm quá nhiệt, rò rỉ nhiệt hoặc các bất thường trên hệ thống điện, máy móc và công trình. Đây là thiết bị được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, bảo trì định kỳ và chẩn đoán sự cố trước khi xảy ra hư hỏng.

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Với định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, THB Việt Nam không ngừng hoàn thiện quy trình tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật đối với các dòng thiết bị đo nhiệt độ. Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm trên website hoặc đến trực tiếp showroom để trải nghiệm thiết bị, nhận tư vấn chuyên sâu và lựa chọn giải pháp phù hợp với từng ứng dụng đo kiểm.

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