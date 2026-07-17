Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu đối mặt nguy cơ nắng nóng vượt 50°C

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 17/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc Nga tuyên bố mở rộng vùng kiểm soát gần Omelnik và tiếp tục gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine tại Zaporozhye; châu Âu đối mặt nguy cơ ghi nhận mức nhiệt kỷ lục vượt 50°C; các nước Trung Đông thúc đẩy xây dựng đường ống dầu mới nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz giữa lúc xung đột khu vực leo thang; trong khi WHO cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo đang lan rộng với tốc độ chưa từng có.

Nga tuyên bố mở rộng kiểm soát gần Omelnik

Theo chuyên gia quân sự Andrey Marochko, quân đội Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát về phía tây bắc làng Omelnik (tỉnh Zaporozhye) và đang từng bước đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực này.

(Ảnh minh họa)

Ông Marochko cho biết Nga cũng đạt nhiều bước tiến tại Novoselovka và Verkhnyaya Tersa. Omelnik nằm gần thành phố Orekhov - một trong những khu vực phòng thủ quan trọng của Ukraine ở mặt trận phía nam.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga có thể sớm sở hữu tên lửa đạn đạo tầm bắn tới 5.000 km, đủ khả năng vươn tới mọi thành phố ở châu Âu. Ông cho biết Ukraine đang phát triển các hệ thống tên lửa và phòng không mới để đối phó với mối đe dọa này.

Ở chiều ngược lại, Ukraine tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng tại Crimea, trong đó có nhà máy nhiệt điện Balaklava. Các cuộc tấn công khiến nguồn cung nhiên liệu và điện tại bán đảo bị gián đoạn, buộc chính quyền Sevastopol phải áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên.

Châu Âu đối mặt nguy cơ nắng nóng vượt 50°C

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo Nam Âu có thể trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất lịch sử với nhiệt độ vượt ngưỡng 50°C vào cuối mùa hè này hoặc năm sau.

(Ảnh minh họa)

Những ngày gần đây, nhiều khu vực tại Tây Ban Nha đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 44°C, trong khi cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục lan rộng ở Tây Ban Nha và Pháp, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Giới khoa học cho rằng biến đổi khí hậu cùng tác động của El Niño đang khiến châu Âu - lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới - tiến gần các ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm. Người dân và du khách được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung nước thường xuyên và theo dõi sát các cảnh báo thời tiết.

Trung Đông tăng tốc xây đường ống dầu

Các quốc gia Trung Đông đang thúc đẩy xây dựng nhiều tuyến đường ống dầu mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược liên tục bị gián đoạn bởi xung đột.

Theo giới phân tích, UAE, Saudi Arabia và Iraq đều đang mở rộng hoặc lên kế hoạch phát triển các tuyến đường ống nối trực tiếp ra Vịnh Oman, Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hệ thống đường ống cũng không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro, bởi chúng vẫn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái. Dù vậy, việc đa dạng hóa tuyến xuất khẩu vẫn được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực lên eo biển Hormuz.

Cảnh báo dịch Ebola tại Congo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay.

(Ảnh minh họa)

Chỉ trong hai tháng kể từ khi công bố dịch, số ca mắc đã vượt 2.000 trường hợp, trong đó ít nhất 796 người tử vong, đưa đợt bùng phát lần này trở thành đợt dịch Ebola lớn thứ ba trong lịch sử.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tốc độ lây lan hiện đã vượt xa các đợt dịch trước đây, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường hỗ trợ y tế và tài chính để ngăn dịch bệnh tiếp tục bùng phát trên diện rộng.