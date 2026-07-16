Vietlott 16/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/7/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 16/7. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 16/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 16/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

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Lịch mở thưởng XS Power 6/55

Xổ số Power 6/55 được Vietlott duy trì lịch quay thưởng 3 lần mỗi tuần, vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy. Lịch mở thưởng cố định giúp người chơi thuận tiện sắp xếp thời gian mua vé và theo dõi kết quả.

Mỗi kỳ quay thường được tiến hành trong khoảng 18h00 – 18h30. Sau khi hoàn tất quá trình quay số, kết quả sẽ nhanh chóng được Vietlott công bố trên các kênh thông tin chính thức.

Để vé tham gia đúng kỳ quay mong muốn, người chơi nên mua vé trước thời điểm hệ thống ngừng bán. Việc cập nhật lịch mở thưởng thường xuyên cũng giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay nào của Power 6/55.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

Vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ được Vietlott chấp nhận lĩnh giải trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau khi hết thời hạn này, tờ vé sẽ mất hiệu lực và không còn đủ điều kiện nhận thưởng.

Khi làm thủ tục lĩnh giải, người trúng cần mang theo tờ vé còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa. Quá trình xác minh và chi trả sẽ được thực hiện tại trụ sở, văn phòng đại diện hoặc các điểm trả thưởng được Vietlott ủy quyền.

Để tránh sai lệch trong quá trình tra cứu, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc. Đây là thời gian cần thiết để hệ thống hoàn tất việc cập nhật và đồng bộ dữ liệu kết quả.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

Người sở hữu vé Power 6/55 trúng thưởng có thể đến trụ sở chính, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để hoàn tất thủ tục lĩnh giải. Sau khi vé được xác minh hợp lệ, Vietlott sẽ thanh toán tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu của người nhận.

Trong trường hợp tờ vé có dấu hiệu tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh bổ sung, việc chi trả sẽ được tạm dừng. Giải thưởng chỉ được thanh toán khi quá trình kiểm tra kết thúc và có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Trong đó, Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục tăng qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng.

- Ngoài Jackpot 1, người chơi còn có cơ hội chinh phục Jackpot 2 khi trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt. Giải thưởng này bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn theo quy định của Vietlott.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các hạng thưởng khác gồm 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số. Mỗi bộ số dự thưởng chỉ có giá 10.000 đồng.

- Nếu một tờ vé cùng lúc đủ điều kiện nhận nhiều hạng giải, Vietlott sẽ thanh toán giải thưởng có giá trị cao nhất theo đúng quy định hiện hành.

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