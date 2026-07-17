Khu vui chơi trung tâm Bắc Ninh xuống cấp, hoang tàn, phụ huynh lo con gặp nạn

(VTC News) -

Video: Khu vui chơi trong Công viên Nguyễn Văn Cừ xuống cấp nham nhở.

Nằm ngay phía sau tượng đài Nguyễn Văn Cừ, khu vui chơi trẻ em miễn phí tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh từng là điểm đến quen thuộc của hàng nghìn gia đình ở các phường Võ Cường, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh...

Được đầu tư đồng bộ bằng nguồn vốn xã hội hóa và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016, đây là sân chơi miễn phí quy mô lớn đầu tiên tại trung tâm TP Bắc Ninh cũ với thảm cỏ nhân tạo, xích đu, cầu trượt liên hoàn hiện đại.

Khu vui chơi nằm trong Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh xuống cấp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ sử dụng, nhiều hạng mục tại khu vui chơi đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận của PV VTC News, nhiều mảng thảm cỏ nhân tạo từng xanh mướt, êm ái nay bong tróc, rách nát, để lộ nền bê tông gồ ghề, mấp mô. Các thiết bị vui chơi như cầu trượt, đu quay, xích đu... cũng xuất hiện tình trạng gỉ sét, nứt vỡ, hư hỏng. Từ một không gian ngập tràn tiếng cười, nơi đây đang trở thành nỗi lo ngại thường trực của các bậc phụ huynh khi cho con trẻ ra đây chơi.

Sống ngay gần công viên, ông Trần Trọng Hợi, phường Võ Cường, không khỏi xót xa khi chứng kiến khu vui chơi ngày một hoang tàn, xuống cấp.

Chỉ tay về phía những mảng thảm rách nát, ông chia sẻ: “Nhiều thiết bị ở đây đã hỏng từ lâu nhưng không được tu sửa, vô tình biến thành những chiếc ‘bẫy’ rình rập trẻ nhỏ. Thảm cỏ bong gần hết, lộ nền bê tông gồ ghề; còn cầu trượt, đu quay thì rỉ sét, nứt vỡ đến mức chẳng ai dám cho con chơi”.

Thảm cỏ trong khu vui chơi bong gần hết, lộ nền bê tông gồ ghề gây nguy hiểm cho trẻ em.

Cũng theo ông Hợi, bên cạnh sự bào mòn của thời gian, nguyên nhân lớn dẫn đến sự xuống cấp này là do công trình bị bỏ ngỏ, thiếu bóng dáng của người trông coi.

“Sân chơi công cộng mà không có ban quản lý hay bảo vệ túc trực thường xuyên thì khó tránh khỏi việc một số người sử dụng thiếu ý thức làm hư hại thêm tài sản. Nếu có lực lượng bảo vệ nhắc nhở và quản lý sát sao, chắc chắn tình trạng này sẽ được hạn chế rất nhiều”, ông Hợi bày tỏ.

Nỗi lo sợ của người lớn là hoàn toàn có cơ sở khi chính các em nhỏ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Dù thỉnh thoảng mới ghé chơi, cháu Nguyễn Việt Phương, trú tại thôn Đồng Nhân, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh vẫn rất e dè trước thực trạng xuống cấp tại đây.

“Cháu lo là nếu thiết bị đã hỏng từ trước mà bọn cháu không biết rồi cứ thế trượt hay chơi đùa, thì sẽ rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm cho cháu và các bạn”, Phương e ngại.

Nhiều thiết bị xuống cấp, han gỉ không thể chơi nổi.

Trước tình trạng khu vui chơi ngày càng tồi tàn, nhiều người dân sống quanh công viên trong các buổi tiếp xúc cử tri đã kiến nghị chính quyền địa phương sớm cải tạo, đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ, quản lý tài sản công.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn C. người dân phường Võ Cường cho biết: “Đến nay chúng tôi được thông tin rằng đây là công trình đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa nên địa phương đang gặp khó khăn về kinh phí cho việc sửa chữa, duy tu”.

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Võ Cường, xác nhận địa phương đã nắm được tình trạng xuống cấp tại các khu vui chơi trên địa bàn, trong đó có khu vui chơi trong Công viên Nguyễn Văn Cừ.

Theo ông Đạt, phường đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích rà soát, thống kê hiện trạng để lập dự toán, cân đối kinh phí và xây dựng kế hoạch sửa chữa.

Chiếc cầu trượt với vết vỡ bên trên, dễ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi trượt.

Lý giải về việc chậm trễ khắc phục, ông Đạt cho biết việc này chưa thể triển khai ngay do phụ thuộc vào nguồn ngân sách. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nguồn kinh phí dành cho sản phẩm dịch vụ công ích chưa được bố trí đầy đủ nên nhiều hạng mục chưa thể bảo dưỡng kịp thời.

“Hiện tại, địa phương đang tích cực kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn. Song song với đó, chúng tôi cũng khuyến khích, kêu gọi xã hội hóa để sớm xử lý trước các hạng mục hư hỏng nặng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và trẻ nhỏ khi đến vui chơi”, Phó Chủ tịch UBND phường Võ Cường thông tin thêm.