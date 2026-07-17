Houthi dọa tấn công cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út

(VTC News) -

Hôm 16/7, Thủ lĩnh Houthi, ông Abdul Malik al Houthi cảnh báo lực lượng này sẽ thực hiện cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Ả Rập Xê-út nếu họ tham gia cuộc tập kích nhắm vào Yemen.

“Tất cả cơ sở dầu mỏ, công trình quan trọng của Ả Rập Xê-út đều là mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi nếu nước này tham gia vào cuộc tấn công toàn diện chống lại đất nước chúng tôi, tiến tới leo thang xung đột”, ông Abdul Malik al-Houthi nói.

Cảnh quan ngôi làng ven biển Bab el-Mandeb, Yemen. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn cáo buộc Ả Rập Xê-út tấn công sân bay Sanaa và đáp trả bằng cuộc tấn công nhắm vào sân bay trong vương quốc này.

Cuộc đấu súng là sự leo thang đáng kể nhất giữa hai bên kể từ khi 2 bên đạt được thỏa thuận dừng giao tranh tháng 4/2022, khép lại gần 10 năm nội chiến ở Yemen khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và bị thương.

Trong thông điệp được phát sóng trên truyền hình, ông Abdul Malik al-Houthi cũng đe dọa tấn công sân bay tại thủ đô Riyadh để đáp trả những cuộc tấn công tiếp theo. “Phương trình là sân bay đổi sân bay, cảng đổi cảng và phong tỏa đổi phong tỏa”, ông Abdul Malik al-Houthi nhấn mạnh.

Trong hơn một thập kỷ, máy bay đi vào không phận Yemen đều cần sự cho phép trước từ liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu, liên minh này ủng hộ chính phủ và cho biết họ thực thi lệnh cấm này theo yêu cầu của liên minh. Lực lượng Houthi và những người ủng hộ Iran dường như thách thức thỏa thuận này bằng cách tổ chức các chuyến bay thẳng từ Iran khiến chính phủ và những người ủng hộ họ tức giận.

Nội chiến bùng phát tại Yemen vào năm 2014 khi Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc nước này, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô. Năm 2015, liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu can thiệp vào cuộc xung đột dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Đến năm 2025, bạo lực bắt đầu bùng phát trở lại khi lực lượng ly khai do Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất hậu thuẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở miền nam Yemen.