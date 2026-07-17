Abbott thúc đẩy chăm sóc đái tháo đường với công nghệ đạt chuẩn iCGM

(VTC News) -

Chăm sóc đái tháo đường phù hợp dựa trên dữ liệu

Ngày nay, quản lý đái tháo đường đang có những bước tiến mới với công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (Continuous Glucose Monitoring - CGM), giúp người mắc đái tháo đường chủ động điều chỉnh bữa ăn, vận động và sinh hoạt, giảm bớt những lo lắng trước các biến động đường huyết, đặc biệt là nguy cơ hạ đường huyết.

Đối với nhiều người sống chung với đái tháo đường, việc kiểm soát bệnh đồng nghĩa với việc phải liên tục thích nghi với những bất định trong cuộc sống hằng ngày.

Ông Hải Tùng, người đã sống chung với đái tháo đường tuýp 2 suốt 39 năm, cho biết ở giai đoạn đầu mắc bệnh, thông tin về bệnh còn hạn chế, khiến ông gặp không ít trở ngại trong lựa chọn thực phẩm và theo dõi đường huyết.

Mắc đái tháo đường từ khi còn nhỏ tuổi, chị Khánh Linh cho biết phần lớn tuổi thơ của chị gắn liền với việc theo dõi đường huyết và tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Câu chuyện của họ phản ánh thực tế cuộc sống của người mắc đái tháo đường thường đi liền với nhiều âu lo về việc ăn gì, vận động ra sao hay lịch sinh hoạt hằng ngày sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đường huyết.

CGM giúp người mắc đái tháo đường chủ động kiểm soát đường huyết, không cần trích máu ngón tay.

Sự phát triển của công nghệ y tế, các giải pháp theo dõi đường huyết thuận tiện đã giúp nhiều người mắc đái tháo đường tìm lại sự an tâm và thuận tiện hơn trong cuộc sống.

Đối với Khánh Linh, từ khi bắt đầu tiếp cận với CGM, chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn: “CGM cung cấp biểu đồ đường huyết, cảnh báo khi đường lên xuống bất thường. Nhờ vậy, tôi biết hôm nay mình ăn gì, uống gì thì đường sẽ phản ứng thế nào”.

Với ông Tùng, việc có thể theo dõi đường huyết thuận tiện và chủ động hơn sẽ giúp người bệnh yên tâm hơn trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Nhìn nhận vai trò của công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM), hướng dẫn Chăm sóc Đái tháo đường 2026, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) tiếp tục khuyến nghị mở rộng sử dụng từ sớm ở nhiều nhóm người bệnh hơn.

FreeStyle Libre 2 Plus - hệ thống theo dõi đường huyết liên tục chuẩn iCGM

Với mục tiêu đồng hành cùng người sống chung với đái tháo đường kiểm soát tốt đường huyết, mới đây, Abbott đã giới thiệu bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus thế hệ mới, đạt tiêu chuẩn theo dõi đường huyết liên tục tích hợp (iCGM) chính xác cao, giúp người mắc đái tháo đường thêm an tâm chăm sóc sức khỏe.

Với cảm biến nhỏ chỉ bằng đồng xu được gắn ở mặt sau cánh tay, người dùng có thể theo dõi dao động đường huyết và nhận cảnh báo tự động trên thiết bị đầu đọc cầm tay khi mức đường huyết xuống thấp hoặc tăng cao, từ đó việc theo dõi đường huyết trở nên đơn giản, ít xâm lấn và dễ tiếp cận hơn.

FreeStyle Libre 2 Plus hỗ trợ người mắc đái tháo đường thêm an tâm chăm sóc sức khỏe.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, chia sẻ: “Công nghệ tiên phong của FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp dựa trên dữ liệu.

Với khả năng cung cấp chỉ số đường huyết theo thời gian thực và cài đặt cảnh báo tùy chọn, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus giúp đơn giản hóa việc quản lý đái tháo đường. Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian để tận hưởng những điều họ yêu thích”.

Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đái tháo đường

Tháng 9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh các giải pháp đột phá ứng dụng chuyển đổi số nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế số và chủ động hơn trong quản lý sức khỏe. Việc tiếp cận thông tin kịp thời được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi hành vi, nhận thức và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có mặt tại Việt Nam từ 1995, Abbott không ngừng tiên phong trong việc phát triển các công nghệ đột phá hỗ trợ người mắc đái tháo đường, từ các giải pháp dinh dưỡng khoa học, đến các chương trình nâng cao nhận thức nhằm hỗ trợ người mắc đái tháo đường sống trọn vẹn hơn.

Những nỗ lực này phản ánh cam kết lâu dài của Abbott trong chăm sóc đái tháo đường, đóng góp vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.