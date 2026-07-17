Nga càn quét địa điểm lưu trữ UAV tầm xa của Ukraine

(VTC News) -

Hôm 16/7, Bộ Quốc phòng Nga thông tin: “Máy bay tác chiến/chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, binh lính tên lửa và pháo binh của lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và vận tải do quân đội Ukraine sử dụng. Ngoài ra, địa điểm lưu trữ máy bay không người lái tầm xa và cả khu vực triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 147 địa điểm cũng bị tấn công”.

Theo dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine mất khoảng 1.450 binh sĩ trong trận chiến với lực lượng Nga trên tất cả khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Binh lính đang điều khiển máy bay không người lái.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga sẽ sớm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 5.000 km.

“Nga sở hữu các tên lửa đạn đạo rất mạnh và hiện đã có hoặc sẽ sớm có khả năng phóng chúng ở tầm bắn lên tới 5.000 km”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với đài BFMTV của Pháp.

Ông Zelensky cho rằng Ukraine đang phát triển hệ thống tên lửa và phòng không để đối phó với mối đe dọa này. “Chúng tôi không nói nhiều về các hệ thống đó vì chúng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng ưu tiên là tự vệ”.

Theo ông Zelensky, Nga hiện sở hữu loại tên lửa có thể vươn tới mọi thành phố ở châu Âu. “Đó là lý do châu Âu cần có hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình”.

Trong khi đó, căn cứ không quân Engels-2 của Nga ở tỉnh Saratov được cho là bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào đêm 16/7.

Hình ảnh và video được người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đám cháy đang bùng phát trong khu vực căn cứ không quân. Các kênh Telegram theo dõi cuộc xung đột xác định vị trí đám cháy xuất phát từ cơ sở quân sự này.

Máy bay không người lái cũng được nhìn thấy bay lượn trên thành phố Engels giữa những báo cáo về vụ nổ và mất điện trên diện rộng. Hiện tại, quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công được báo cáo.

Căn cứ không quân Engels - còn được gọi là Engels-2, nằm ở tỉnh Saratov, cách tiền tuyến của Ukraine gần 600 km. Đây là nơi đóng quân của Trung đoàn Oanh tạc cơ hạng nặng số 184 và Trung đoàn Oanh tạc cơ hạng nặng cận vệ số 121.

Engels-2 còn là nơi chứa máy bay ném bom chiến lược, bao gồm Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 và Tupolev Tu-160, tất cả đều thường xuyên được sử dụng để phóng tên lửa vào các thành phố của Ukraine.