Xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người tử vong: Nhân chứng kể phút cứu hơn 10 người mắc kẹt

(VTC News) -

Rạng sáng 17/7, ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú tỉnh Thái Nguyên) cầm lái đi trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Hà Nội.

Khi đến Km197+900, phương tiện bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan và lan can bảo vệ rồi rơi xuống đường gom từ độ cao khoảng 3,5-4,2 m.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại hiện trường, một người tử vong tại bệnh viện và 28 người khác bị thương.

Chỉ ít phút sau khi nghe tiếng động lớn từ hướng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, vợ chồng bà Đỗ Thị Chiêm (trú tại xã Chương Dương, Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường và tham gia cứu các hành khách mắc kẹt trong chiếc xe khách bị lật.

Xe khách hư hỏng nặng sau khi lao từ đường cao tốc xuống đường gom. (Ảnh: Đ.H.)

Theo bà Chiêm, phòng ngủ của gia đình chỉ cách cao tốc hơn 20 m nên cả cả hai vợ chồng đều nghe rất rõ âm thanh từ vụ va chạm. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hai vợ chồng lập tức chạy ra kiểm tra.

Khi đến nơi, họ chứng kiến chiếc xe khách đã lao khỏi cao tốc và lật nghiêng dưới đường gom. Bên trong phương tiện, nhiều hành khách mắc kẹt liên tục kêu cứu, la hét và đập cửa kính tìm cách thoát ra ngoài.

Lúc này, chồng bà Chiêm trèo lên nóc xe, tìm cách mở cửa thoát hiểm để tạo lối ra cho những người bên trong. Sau khi cửa nóc được mở, hơn 10 hành khách lần lượt tự chui ra khỏi xe.

Hai vợ chồng sau đó tiếp tục cùng những người dân có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa thêm 3 nạn nhân bị thương ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Quốc Việt)

Tuy nhiên, theo lời bà Chiêm, vẫn còn một số người bị thương nặng mắc kẹt trong khoang xe. Do phương tiện bị biến dạng sau cú rơi, người dân không thể tự đưa các nạn nhân này ra ngoài.

“Trên xe còn có cả trẻ em, nhiều người bị thương khá nặng. Chúng tôi chỉ biết động viên mọi người cố gắng chờ lực lượng cứu hộ đến”, bà Chiêm kể.

Ít phút sau, lực lượng chức năng xã Chương Dương cùng các đơn vị cứu nạn, cứu hộ có mặt, khẩn trương triển khai công tác giải cứu những người còn mắc kẹt, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Chương Dương, Hà Nội) rạng sáng 17/7 khiến 4 người tử vong và hàng chục người bị thương, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận cấp cứu 14 nạn nhân.

Bà Th. hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. (Ảnh: Đ.H.)

Theo lời bà Nguyễn Thị Th. (xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), nhiều gia đình trong xóm đã cùng nhau tổ chức chuyến du lịch đến biển Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh), khởi hành từ ngày 15/7 và dự kiến sáng 17/7 mới trở về.

Tuy nhiên, khi chuyến đi chưa kết thúc, cả đoàn nhận được tin gia đình một người hàng xóm có tang. Vì đều là những gia đình sống gắn bó nhiều năm, mọi người thống nhất kết thúc kỳ nghỉ sớm để trở về chia buồn.

“Ai cũng mong kịp có mặt để động viên gia đình hàng xóm trong lúc có việc buồn. Dù biết việc di chuyển vào ban đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro, cả đoàn vẫn quyết định lên đường”, bà Th. kể lại.

Theo chia sẻ của người phụ nữ này, do di chuyển vào ban đêm nên mọi người còn cử một hành khách ngồi cạnh tài xế để trò chuyện, giúp tài xế giữ tỉnh táo trong suốt hành trình.

Nhớ lại thời điểm xảy ra tai nạn, bà Th. cho biết trước đó tài xế vẫn trò chuyện với người ngồi bên cạnh. Bà không thấy xe va chạm với phương tiện nào khác, chỉ nghe một tiếng động lớn rồi chiếc xe bất ngờ lao khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom.

Sau cú va chạm, nhiều hành khách bị thương nặng, bất tỉnh. Khoảng 10-15 phút sau, khi một số người dần tỉnh lại, họ mới có thể lấy điện thoại liên lạc với lực lượng chức năng để cầu cứu.

Vụ tai nạn khiến gia đình bà Th. chịu tổn thất nặng nề. Trên chuyến xe có 7 người thân của bà, gồm chồng, con và các cháu. Sau vụ việc, chồng bà bị thương nặng và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, trong khi người cháu 13 tuổi đã tử vong.