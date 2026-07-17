Đội pickleball quy tụ dàn sao hàng đầu Việt Nam

(VTC News) -

Trong bối cảnh pickleball phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, Jogarbola xác định đây là một trong những lĩnh vực chiến lược của thương hiệu trong những năm tới.

Bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chuyên biệt, Jogarbola lựa chọn đầu tư vào con người như một giá trị cốt lõi, thông qua việc xây dựng đội ngũ vận động viên đại diện có chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và khả năng lan tỏa tinh thần thể thao tích cực tới cộng đồng.

Jogarbola ra mắt đội pickleball.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Team Jogarbola Pickleball, quy tụ những gương mặt tiêu biểu của pickleball Việt Nam gồm Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần, Phạm Hồng Nam và Sóc Nâu.

Mang trong mình khát vọng vươn xa, mỗi vận động viên không chỉ đại diện cho tinh thần thi đấu chuyên nghiệp mà còn là hiện thân của một thế hệ pickleball Việt Nam bản lĩnh, tự tin và giàu khát vọng. Cùng Jogarbola, họ sẽ viết nên những dấu ấn mới, mở đầu cho hành trình hướng tới những đỉnh cao phía trước.

Sự đồng hành của các vận động viên không chỉ mang ý nghĩa đại diện hình ảnh thương hiệu mà còn thể hiện chiến lược phát triển dài hạn của Jogarbola trong việc đầu tư và phát triển tài năng Việt. Các vận động viên sẽ đồng hành cùng Jogarbola không chỉ trên các sân đấu mà còn trong các hoạt động phát triển cộng đồng, giao lưu người chơi, quảng bá hình ảnh thương hiệu và đặc biệt là tham gia trực tiếp vào quá trình thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện các dòng sản phẩm pickleball mới.

Đây là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái pickleball mà Jogarbola đang từng bước phát triển tại Việt Nam.