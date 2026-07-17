Đội pickleball quy tụ dàn sao hàng đầu Việt Nam

Trong bối cảnh pickleball phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, Jogarbola xác định đây là một trong những lĩnh vực chiến lược của thương hiệu trong những năm tới.
Bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chuyên biệt, Jogarbola lựa chọn đầu tư vào con người như một giá trị cốt lõi, thông qua việc xây dựng đội ngũ vận động viên đại diện có chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và khả năng lan tỏa tinh thần thể thao tích cực tới cộng đồng.
Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Team Jogarbola Pickleball, quy tụ những gương mặt tiêu biểu của pickleball Việt Nam gồm Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần, Phạm Hồng Nam và Sóc Nâu.
Mang trong mình khát vọng vươn xa, mỗi vận động viên không chỉ đại diện cho tinh thần thi đấu chuyên nghiệp mà còn là hiện thân của một thế hệ pickleball Việt Nam bản lĩnh, tự tin và giàu khát vọng. Cùng Jogarbola, họ sẽ viết nên những dấu ấn mới, mở đầu cho hành trình hướng tới những đỉnh cao phía trước.
Sự đồng hành của các vận động viên không chỉ mang ý nghĩa đại diện hình ảnh thương hiệu mà còn thể hiện chiến lược phát triển dài hạn của Jogarbola trong việc đầu tư và phát triển tài năng Việt. Các vận động viên sẽ đồng hành cùng Jogarbola không chỉ trên các sân đấu mà còn trong các hoạt động phát triển cộng đồng, giao lưu người chơi, quảng bá hình ảnh thương hiệu và đặc biệt là tham gia trực tiếp vào quá trình thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện các dòng sản phẩm pickleball mới.
Đây là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái pickleball mà Jogarbola đang từng bước phát triển tại Việt Nam.
Vợt Solus Prime - Sự tối giản chạm tới đỉnh cao!
Điểm nhấn nổi bật là sự xuất hiện của Solus Prime - dòng vợt pickleball cao cấp được phát triển theo triết lý lấy hiệu năng làm trung tâm. Không lựa chọn những chi tiết phô trương, Solus Prime chinh phục người chơi bằng ngôn ngữ thiết kế tối giản, hiện đại và khả năng tối ưu trải nghiệm thi đấu. Hiệu ứng gradient chạy dọc viền lấy cảm hứng từ những luồng ánh sáng chuyển động trong không gian, tạo nên chiều sâu thị giác đầy cuốn hút.
Mỗi đường nét đều được nghiên cứu nhằm mang lại cảm giác cân bằng, ổn định và sự tự tin trong từng pha xử lý bóng.
Đây không chỉ là một cây vợt mới, mà còn là kết quả của quá trình nghiên cứu và thử nghiệm cùng các vận động viên nhằm tạo nên một sản phẩm phù hợp với nhu cầu thi đấu ngày càng cao của cộng đồng pickleball.
Bình luận