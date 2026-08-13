Nổ tại bán đảo Crimea, 5 người thiệt mạng

(VTC News) -

Ngày 13/8, ông Mikhail Razvozhayev, Thống đốc khu vực Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cho biết 5 người thiệt mạng khi đang cố gắng tháo dỡ một thiết bị nổ tại Sevastopol, thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea.

“Một thảm kịch đã xảy ra tại Sevastopol: 4 chuyên gia xử lý vật liệu nổ thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp và một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ. Các nhân viên của chúng tôi khi đó đang kiểm tra khu vực sau cuộc tấn công của Ukraine.

Bom mìn của đối phương đã phát nổ khi các chuyên gia đang thực hiện công việc quan trọng và nguy hiểm nhất của mình - rà phá vật liệu gây chết người khỏi vùng đất của chúng tôi, bảo vệ thành phố và người dân”, ông Razvozhayev cho biết.

Hiện trường vụ nổ tại thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea. (Ảnh: The Kyiv Independent)

Ông lưu ý rằng các nhân viên thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã vô hiệu hoá hàng nghìn quả đạn và bãi mìn, cả những loại còn sót lại từ Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại lẫn trong thời hiện đại. Họ từng cứu sống nhiều người tại Sevastopol, Donbass và vùng Kursk.

“Đây là một mất mát khủng khiếp. Mỗi người trong số họ đều để lại phía sau gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Không lời nào lúc này có thể xoa dịu nỗi đau ấy. Chính quyền Sevastopol và Bộ Tình trạng Khẩn cấp sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình của những người đã hy sinh”, thống đốc nhấn mạnh.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti và TASS đưa tin một vụ nổ khác cũng khiến một quân nhân Nga thiệt mạng tại thành phố này. RIA Novosti cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ một phụ nữ Nga bị nghi có liên quan đến vụ nổ.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tiết lộ người phụ nữ này hành động theo chỉ thị của các cơ quan tình báo Ukraine. Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Thống đốc Mikhail Razvozhayev xác nhận vụ nổ đã xảy ra. Ông đồng thời cho biết người phụ nữ này sinh năm 1994.

“Vụ việc tàn nhẫn nhằm vào sĩ quan này vô cùng đáng quan ngại. Các nhà điều tra xác định rằng cô ta hành động theo chỉ thị của cơ quan tình báo Ukraine và không hề tỏ ra hối hận về hành vi của mình”, ông Razvozhayev cho biết. Thống đốc không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về danh tính hay tình trạng của nạn nhân.