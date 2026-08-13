Carlsberg Smooth đến những điểm hẹn hội ngộ thành thị

(VTC News) -

Sau một ngày bận rộn, nhịp sống thành thị không hẳn chậm lại mà chuyển sang một trạng thái khác với những cuộc hẹn tại quán quen, bistro, các buổi tiệc cuối tuần hay những đêm xem bóng đá cùng hội bạn. Những dịp gặp gỡ này dần trở thành một phần của đời sống đô thị, nơi mọi người dành thời gian trò chuyện và kết nối với nhau.

Cùng với sự thay đổi đó, cách lựa chọn thức uống cũng có thêm nhiều yếu tố được cân nhắc. Bên cạnh thương hiệu, người tiêu dùng còn quan tâm đến thông tin sản phẩm, thiết kế và sự phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Trong bối cảnh đó, Carlsberg Smooth được giới thiệu như một sản phẩm mới trong danh mục của Carlsberg. Sản phẩm được sản xuất với kỹ thuật nhân đôi hoa bia kết hợp tinh dầu hoa bia tự nhiên, quy trình ủ lạnh kéo dài và kỹ thuật lọc. Carlsberg Smooth có nồng độ cồn 4%.

Carlsberg Smooth được giới thiệu trong thiết kế lon Sleek cùng quy cách thùng 12 lon, góp phần hoàn thiện diện mạo hiện đại của sản phẩm trong những không gian hội ngộ thành thị.

Với thông điệp “Thưởng vị bia êm, xứng tầm hội ngộ”, Carlsberg Smooth bổ sung thêm một sản phẩm mới vào danh mục của Carlsberg tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục mở rộng sự hiện diện của thương hiệu tại những điểm hẹn trong nhịp sống thành thị.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.