165 kiệt tác tranh của Van Gogh được tái hiện bằng công nghệ 3D, VR-AR

(VTC News) -

Triển lãm Van Gogh Timeless được giới thiệu là lần đầu tiên tại Hà Nội có một dự án Van Gogh bản quyền từ Pháp, trong đó các tác phẩm của danh họa được tái hiện bằng hệ thống công nghệ hiện đại thay vì chỉ thưởng thức qua những khung tranh truyền thống.

Thay vì giữ khoảng cách giữa người xem và tác phẩm, Van Gogh Timeless xây dựng một hành trình để công chúng trực tiếp bước vào thế giới hội họa của Van Gogh. Hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và màu sắc được kết hợp trong các không gian sắp đặt, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật mang tính tương tác.

Không gian triển lãm Van Gogh Timeless tại Hà Nội được thiết kế theo hình thức đa giác quan, kết hợp hình ảnh, ánh sáng và âm thanh.

Triển lãm đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ như 3D Mapping Projection, VR-AR và Lidar, kết hợp hệ thống âm thanh vòm. Một số giải pháp được sử dụng nhằm khai thác tác động của tần số âm thanh tới cảm xúc, qua đó tăng tính nhập vai trong quá trình thưởng lãm.

Triển lãm có diện tích gần 4.000 m² và được chia thành 13 khu trải nghiệm. Mỗi không gian khai thác một lát cắt khác nhau trong thế giới nghệ thuật của Van Gogh, từ những cánh đồng lúa mì, bầu trời đầy sao đến hình ảnh hoa hướng dương và những mảng màu, đường nét đặc trưng trong tranh của ông.

165 kiệt tác của Vincent Van Gogh được tái hiện bằng công nghệ 3D Mapping, VR-AR và Lidar, đưa người xem bước vào thế giới hội họa của danh họa.

Concept được giới thiệu tại lễ khai mạc mang tên Van Gogh và Ánh sáng qua các nền văn minh. Từ cảm hứng về ánh sáng trong hội họa Van Gogh, triển lãm mở rộng câu chuyện sang sự chuyển mình của các nền văn minh, qua đó kết nối nghệ thuật của thế kỷ XIX với cách thưởng thức của công chúng.

Trong hành trình này, công nghệ không chỉ đóng vai trò phóng lớn hình ảnh các tác phẩm mà còn trở thành phương tiện kể chuyện. Những lớp hình ảnh chuyển động, ánh sáng và âm thanh được sắp xếp liên tục nhằm tái hiện cuộc đời, khát vọng sáng tạo và thế giới nội tâm của Van Gogh.

Triển lãm Van Gogh Timeless được giới thiệu là lần đầu tiên có một dự án Van Gogh bản quyền từ Pháp tại Hà Nội.

Bà Vũ Thị Thu Quỳnh, Nhà đồng sáng lập Emerart, cho biết dự án được xây dựng với mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa nghệ thuật và đời sống. Theo bà, mỗi kiệt tác không chỉ là một tác phẩm hội họa mà còn chứa đựng những câu chuyện về văn hóa, con người và sức sáng tạo.

Sự kết hợp giữa hội họa kinh điển và công nghệ cũng cho thấy một hướng tiếp cận mới trong việc đưa nghệ thuật đến gần công chúng. Những tác phẩm vốn được thưởng thức trong bảo tàng nay được chuyển hóa thành trải nghiệm không gian, giúp người xem có thể quan sát, tương tác và cảm nhận tác phẩm theo nhiều giác quan.

Van Gogh Timeless sẽ mở cửa đón khách từ ngày 21/8/2026 tại Hà Nội.