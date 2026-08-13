Ấn Độ rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để đấu giao hữu với Brazil

(VTC News) -

Theo báo Times of India, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã thông báo với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) rằng đội tuyển nước này không thể tham dự kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên. Thay vào đó, Ấn Độ lựa chọn tập trung cho trận giao hữu với Brazil, đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.

“Chúng tôi không thể tham dự FIFA ASEAN Cup do đã có cam kết với Liên đoàn bóng đá Brazil. Ngoài ra còn có những vấn đề về mặt kỹ thuật, bởi mỗi đội chỉ có thể thi đấu tối đa 4 trận trong đợt FIFA Days này. Chúng tôi đã thông báo với FIFA và các quan chức của họ hiểu lý do vì sao chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định như vậy”, Chủ tịch AIFF Kalyan Chaubey chia sẻ với Times of India tối 12/8.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu mà Ấn Độ là một trong những đội khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á, dự kiến khởi tranh ngày 24/9. Ấn Độ nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào chung kết Division 1 ngày 3/10, cũng chính là ngày Ấn Độ đối đầu Brazil trong trận giao hữu được chờ đợi trên sân nhà.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) thông báo không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: India Today)

Giải thích thêm về quyết định rút khỏi giải đấu, ông Chaubey cho biết trong 3 năm qua, Ấn Độ đã có tổng cộng 4 lần đối đầu với Singapore và Malaysia, hai đối thủ cùng bảng tại FIFA ASEAN Cup. Trong tương lai, Ấn Độ vẫn có thể có thêm cơ hội gặp những đội bóng này, nhưng việc thuyết phục Brazil tới thi đấu trên đất Ấn Độ là một giấc mơ trở thành hiện thực.

“Việc được thi đấu với Brazil có lẽ là cơ hội chỉ đến một lần trong đời đối với các cầu thủ Ấn Độ. Đây cũng là điều có thể giúp quảng bá bóng đá trên khắp đất nước chúng tôi”, Chaubey nói.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia kéo dài của FIFA cho phép mỗi đội thi đấu tối đa 4 trận. Sau khi rút khỏi ASEAN Cup, Ấn Độ hiện mới chỉ có một trận giao hữu được xác nhận, đó là cuộc đối đầu Brazil tại Kolkata. Tuy nhiên, Chaubey cho biết AIFF đang nỗ lực thu xếp thêm hai trận giao hữu với những đối thủ chất lượng.

Do vấn đề bảo mật, Chaubey không tiết lộ danh tính những đối thủ cũng như quá trình đàm phán với các liên đoàn thành viên khác. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết ít nhất một trong những đội tuyển được nhắm tới từng tham dự World Cup 2026.

“ASEAN Cup là một giải đấu quan trọng và nhận nhiều sự quan tâm. Chúng tôi sẽ bỏ lỡ giải đấu đó, nhưng sẽ tận dụng tối đa đợt FIFA Days này. Ấn Độ có thể thi đấu thêm hai trận giao hữu với những đối thủ chất lượng, những đội có thứ hạng cao hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi có thể học hỏi được nhiều điều từ những trận đấu khó khăn như vậy”, Chaubey cho biết.

Đáng chú ý, điều 5.2 trong quy định của FIFA ASEAN Cup nêu rõ: “Bất kỳ liên đoàn thành viên nào tham dự nhưng rút khỏi FIFA ASEAN Cup muộn nhất là 30 ngày trước trận đấu đầu tiên của giải sẽ bị Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt ít nhất 1,76 triệu rupee (khoảng 480 triệu đồng)”.

Tuy nhiên, các quan chức AIFF tin rằng họ sẽ không phải chịu khoản tiền phạt này sau khi giải trình cụ thể về tình hình với Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom trong một email chi tiết.