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Xuất bản ngày 13/08/2026 01:36 PM
Xuất bản ngày 13/08/2026 01:36 PM

Doanh nghiệp bất động sản mở rộng đại lý bán hàng

Châu Anh
Châu Anh
(VTC News) -

Một doanh nghiệp bất động sản vừa ký kết hợp tác với gần 50 đại lý phân phối trên cả nước, chính thức nối lại hoạt động kinh doanh sau hơn 3 năm nỗ lực phục hồi.

Tập đoàn Novaland vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác với gần 50 đại lý phân phối có kinh nghiệm và uy tín trên thị trường bất động sản như: Công ty cổ phần BĐS Thế kỷ, Công ty cổ phần BĐS Era Việt Nam, Công ty TNHH CBRE (Việt Nam), Công ty Global Homes, Công ty cổ phần BĐS An Quý Hưng, Công ty Cổ phần BĐS Bầu Trời Miền Nam…

Theo đại diện Ban Kinh doanh Novaland, hệ thống đại lý đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đưa sản phẩm của Tập đoàn đến khách hàng. Trong giai đoạn mới, Novaland sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc, đồng thời nâng cao chất lượng hợp tác theo hướng chuyên nghiệp - hiệu quả - bền vững.

Lễ ký kết hợp tác với gần 50 đại lý phân phối của Novaland.

Lễ ký kết hợp tác với gần 50 đại lý phân phối của Novaland.

“Chúng tôi xác định hệ thống đại lý là cánh tay nối dài trong việc đưa sản phẩm đến khách hàng. Vì vậy, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới phân phối là một trong những chiến lược trọng tâm của tập đoàn trong giai đoạn này. Chúng tôi xem sự kiện hôm nay là một dấu mốc khởi động cho giai đoạn mới của Novaland“, bà Nguyễn Thị Tuyết An Nhàn, Quyền Giám đốc Ban Kinh doanh Novaland, chia sẻ.

Tại buổi ký kết, Novaland cũng công bố Lộ trình triển khai sản phẩm và cơ chế hỗ trợ dành cho hệ thống đại lý, hướng đến gia tăng hiệu quả phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị phân phối và khách hàng. Theo kế hoạch, The Grand Manhattan (100 Cô Giang - Cô Bắc) và The Park Avenue (đường Ba Tháng Hai) tại TP.HCM là hai dự án mở đầu cho giai đoạn kinh doanh mới.

Ngoài 2 dự án này, theo kế hoạch trong quý III/2026, Novaland dự kiến tiếp tục mở bán sản phẩm mới tại các dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Ho Tram… Đây là những đại đô thị quy mô lớn, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và không gian sống, kỳ vọng tiếp tục tạo sức nóng thị trường và mở ra cơ hội nhiều đại lý tham gia hợp tác.

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