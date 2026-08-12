Malaysia khủng hoảng lực lượng trước trận gặp Việt Nam

(VTC News) -

Theo ghi nhận tại buổi tập của Malaysia từ báo Astro Stadium, đội tuyển Malaysia chỉ còn 16 cầu thủ tham gia buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Việt Nam diễn ra ngày 16/8. HLV Tan Cheng Hoe đang đối mặt với bài toán nhân sự khi một loạt học trò không thể tập luyện vì vấn đề thể trạng.

Trong số này, ba trụ cột Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob được xác nhận dính chấn thương từ những trận đấu trước. Với 6 trong tổng số 22 cầu thủ hiện phải tập riêng hoặc ngồi ngoài, đội tuyển Malaysia được dự đoán sẽ đối mặt với trận đấu khó khăn trước nhà đương kim vô địch.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia là vòng loại Asian Cup 2027. Trên sân vận động Mỹ Đình, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Son.

Đội tuyển Malaysia chỉ còn 16 cầu thủ tham gia buổi tập trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Astro Stadium)

Trong 10 năm qua, đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia (thắng 9, hòa 1). Malaysia từng đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 nhưng bị xử thua ngược 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận.

Trước đó, huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe thậm chí thừa nhận Malaysia thường gặp khó khăn mỗi khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, nhưng tin rằng các học trò có thể tạo bất ngờ.

“Giành chiến thắng trước Việt Nam luôn là điều khó khăn, đó gần như đã trở thành điều quen thuộc. Nhưng chúng tôi phải tin tưởng vào chính mình. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đến sân thật đông bởi sự cổ vũ của họ có thể tiếp thêm động lực cho các cầu thủ”, HLV Malaysia nói.

Trụ cột của đội tuyển Malaysia Mohamadou Sumareh cũng cho rằng các cầu thủ có đủ khả năng đánh bại đối thủ. Cầu thủ chạy cánh 31 tuổi tự tin đội nhà có thể tạo ra bất ngờ trước Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất Malaysia cần làm lúc này là tiếp tục thể hiện những gì họ cho thấy trong suốt hành trình tại bảng B.

“Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, đó là điều hiển nhiên. Tuy vậy, đây là bán kết. Chúng tôi tiến bộ với tư cách là một tập thể qua từng trận đấu. Và ở bán kết, như tôi đã nói, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Chúng tôi có thể gây bất ngờ trước họ, nhưng phải tiếp tục giữ sự khiêm tốn như những gì đã làm trong suốt giải đấu này. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu và tiếp tục làm những gì mình đã làm”, Mohamadou Sumareh nói.

Theo lịch thi đấu, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách trên sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó.