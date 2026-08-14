Từng nặng 101kg kèm mỡ máu mỡ gan, chàng trai giảm 24kg, chinh phục cự ly 21km

(VTC News) -

Một cuộc sống mới không phải bắt đầu từ những phép màu, mà bắt đầu từ khoảnh khắc một người quyết định ngừng nuông chiều những thói quen có hại, quyết tâm thay đổi lối sống. Đó là câu chuyện của Ngô Xuân Bách giảm cân thành công, viết nên màn “lột xác” ngoạn mục để trở thành phiên bản tràn đầy năng lượng như hiện tại.

Nặng 101kg vì lối sống tùy tiện

Ngô Xuân Bách, sinh năm 1990, ở Đan Phượng, Hà Nội, từng có thời điểm nặng 101kg. Bách kể, thời điểm đó anh là tài xế xe công nghệ, công việc tự do khiến anh không có giờ giấc sinh hoạt cố định. Bữa ăn tùy tiện, không theo giờ. Có những ngày ăn uống thất thường, nhậu nhẹt liên miên, còn ban đêm thường thức đến 2h sáng.

Cân nặng tăng dần nhưng Bách không coi đó là vấn đề quá lớn.

Bách trước và sau khi giảm cân thành công.

Cho tới khi cân nặng chạm ngưỡng 101kg, cơ thể mệt mỏi, tinh thần rệu rã, sau nhiều lần lữa, Bách quyết định đi khám. Sự tùy tiện trong lối sống khiến Bách nhanh chóng phải trả giá bằng những con số báo động trên kết quả xét nghiệm y khoa: mỡ máu, gan nhiễm mỡ, men gan tăng cao và lời cảnh báo trực diện từ bác sĩ về “nguy cơ đột quỵ”. Chàng trai 9X giật mình lo sợ khi tận mắt chứng kiến những di chứng của đột quỵ.

Bách đặt quyết tâm giảm cân. Anh từng nỗ lực tự giảm cân xuống 89kg, nhưng do phương pháp không phù hợp khiến sức khỏe kiệt quệ và sự nản lòng chực chờ xâm chiếm. “Có thời điểm tôi rất dễ bỏ cuộc vì không thấy cân nặng giảm thêm”, Bách nói.

Anh nhận ra mình đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: muốn giảm cân nhưng không có kế hoạch rõ ràng; tập luyện theo cảm hứng; ăn uống lúc quá ít, lúc lại trở về thói quen cũ. Bách muốn mình có một kỷ luật thép, một môi trường có khuôn khổ.

Tái thiết kỷ luật để giảm 24kg trong 3 tháng

Cơ hội đến với Bách khi anh tham gia một cuộc thi của Bộ Y tế như “cột mốc” bắt buộc anh phải làm lại từ đầu một cách bài bản.

Thử thách lớn nhất với Bách những ngày đầu tiên thay đổi không nằm ở phòng tập, mà nằm ở việc đập tan “đồng hồ sinh học” cũ. Ngày đầu tiên, dù đặt tới 3 hồi chuông báo thức 5h00, 5h15 và 5h20 thì Bách vẫn ngủ một mạch tới 9 giờ sáng. Hay việc đi ngủ sớm, Bách tắt điện thoại, lên giường ngủ từ 22 giờ nhưng phải tới ngày thứ mười cơ thể mới quen với lịch sinh hoạt này.

Điều khiến anh thành công trên hành trình giảm cân đó là Bách không bỏ cuộc. Ngày đầu tiên đó, dù chưa dậy được đúng giờ, anh vẫn bắt đầu thực hiện thực đơn, ăn đúng bữa và tập luyện theo kế hoạch. Sau đó, Bách kiên trì điều chỉnh từng ngày, bắt đầu thiết lập lại nhịp sinh học qua từng giấc ngủ, qua từng bữa ăn và bắt đầu tập luyện.

Bách từ bỏ các phương pháp ăn kiêng cực đoan. Sáng khởi đầu nhẹ nhàng bằng ly dinh dưỡng. Bữa trưa và tối được đong đếm chuẩn xác với 120 - 150g đạm sạch (ức gà, cá, trứng, thịt nạc), đi kèm 300 - 400g rau xanh và nguồn tinh bột hấp thu chậm như khoai lang, gạo lứt. Việc ăn đúng giờ, không bỏ bữa giúp cơ thể thích nghi để giảm mỡ ổn định, bền vững.

Về tập luyện, Bách chọn Jumping Fitness làm bộ môn chủ đạo nhờ khả năng đốt mỡ vượt trội và tăng cường sức bền, kết hợp chạy bộ cải thiện hệ tim mạch. Với tần suất 3 - 5 buổi/tuần, anh lắng nghe cơ thể để tăng dần cường độ, tuyệt đối không ép sức quá đà.

Những buổi tập đầu tiên khiến Bách nhận ra mình đã bỏ bê cơ thể lâu đến mức nào. Cơ thể nặng nề. Chỉ vận động một chút đã mệt. Thay vì cố ép mình tập thật nhiều để nhanh giảm cân, anh học cách lắng nghe cơ thể, kiên trì với những bài tập vừa sức.

Bách giảm cân thành công, chinh phục cự ly chạy 21km.

Chỉ sau 3 tháng kiên định, những con số kinh ngạc xuất hiện: Bách hạ cân nặng từ 101kg xuống còn 77kg (giảm hơn 20kg), thu gọn tới 21cm vòng eo. Từ một người vận động nhẹ cũng hụt hơi, anh chinh phục thành công cự ly chạy 21km và duy trì sự dẻo dai cho cả ngày dài làm việc.

“Tôi nhận ra thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở cân nặng. Tôi thay đổi cách nhìn về sức khỏe và cuộc sống. Tôi học cách lắng nghe cơ thể, tôn trọng quá trình và hiểu rằng không có kết quả bền vững nào đến từ sự nóng vội hay ép buộc bản thân” - Bách chia sẻ.

Đáng trân trọng hơn, nguồn năng lượng sống mới của Bách đã chạm đến gia đình. Nhìn thấy sự thay đổi của con trai, mẹ anh cũng bước vào lộ trình sống khỏe, giảm thành công 6kg, cải thiện rõ rệt sức khỏe tim mạch.

Trở thành huấn luyện viên lan tỏa tư duy sống khỏe

Giải đặc biệt tại cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” là quả ngọt xứng đáng cho chuỗi ngày kiên trì vượt qua giới hạn của Ngô Xuân Bách. Với anh, phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà nằm ở một cuộc sống hoàn toàn mới mở ra sau đó. Bước ra khỏi cuộc thi với tư duy sống khỏe và nguồn năng lượng tích cực, Bách chính thức trở thành Huấn luyện viên phòng tập, bắt đầu chặng đường truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Trên sàn tập mỗi ngày, Bách chọn kết nối với học viên bằng chính câu chuyện của mình. Đó không phải là lời khuyên từ một người vốn dĩ sở hữu thể trạng hoàn hảo, mà là sự đồng cảm sâu sắc của một người từng nặng hơn một tạ, từng loay hoay thất bại và chật vật chỉ để chiến thắng thói quen thức khuya, ngủ muộn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Bách trải lòng: “Điều tôi tiếc nhất không phải là từng tăng đến mốc 101kg, mà là đã lãng phí quá nhiều thời gian sống tùy tiện và bỏ quên sức khỏe“.

Từ chính trải nghiệm xương máu ấy, anh gửi gắm đến những ai đang loay hoay trên hành trình tìm lại vóc dáng, sức khỏe: Đừng ép bản thân bằng câu hỏi làm thế nào để giảm cân thật nhanh mà hãy lắng nghe cơ thể và tự hỏi mình có thể thay đổi điều gì và duy trì được bao lâu.

Bách nhấn mạnh, sự thay đổi bền vững luôn bắt đầu từ những kỷ luật nhỏ nhất như ăn đúng bữa, chọn thực phẩm phù hợp, tập luyện vừa sức và ngủ đủ giấc. Chỉ khi những việc đó trở thành thói quen tự nhiên như hơi thở chứ không phải một “nhiệm vụ” khiên cưỡng, việc giảm cân không còn là khó khăn.