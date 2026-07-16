Thời tiết nóng đang thay đổi khẩu vị của bạn như thế nào?

(VTC News) -

Nhiệt độ tăng cao, vị giác cũng “lên tiếng”

Dưới tác động của nắng nóng, chúng ta thường cảm thấy chán ăn, nhạt miệng và nhạy cảm với các vị nồng đậm hay quá ngọt đường. Lúc này, não bộ bắt đầu “tìm kiếm” những vị có khả năng kích thích giác quan một cách nhanh chóng nhất. Và vị chua chính là câu trả lời hoàn hảo.

Vị chua có khả năng kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ, tạo cảm giác thèm ăn và làm dịu cơn khát tức thì. Chính vì thế, khi mùa nóng chạm đỉnh, xu hướng đồ uống toàn cầu luôn chứng kiến sự lên ngôi ngoạn mục của các loại thức uống thanh mát với vị chua ngọt hài hòa.

Bộ ba “ngôi sao” được ưu ái trong mùa nóng

Trong thế giới của vị chua, các loại quả họ cam chanh (Citrus) chính là những “ông hoàng” được nhiều tín đồ ẩm thực ưu ái. Mỗi loại quả mang một cá tính hương vị riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trên khắp thế giới.

Chanh – vị chua thanh mát quen thuộc

Không cần phải giới thiệu quá nhiều, chanh chính là “biểu tượng” của mùa hè. Vị chua thanh khiết, mộc mạc nhưng đầy mạnh mẽ của chanh mang lại cảm giác sảng khoái tức thì, đánh tan cái nóng ngột ngạt chỉ trong một ngụm nước.

Tắc (quất) – nốt hương đậm đà miền nhiệt đới

Phổ biến và được yêu chuộng tại các quốc gia nhiệt đới, quả tắc (quất) sở hữu vị chua tinh tế đi kèm với lớp tinh dầu vỏ quả thơm nồng nàn. So với chanh, tắc mang nốt hương đậm hơn, có chút chát nhẹ ở hậu vị tạo nên chiều sâu cho ly nước giải khát.

Yuzu (chanh Nhật) – trải nghiệm cao cấp, đa tầng hương

Là “ngôi sao đang lên” nhanh chóng chiếm lĩnh phân khúc cao cấp, Yuzu từ Nhật Bản sở hữu mùi thơm vô cùng đặc trưng và quyến rũ. Đó là sự giao thoa kỳ diệu giữa hương chanh, quýt và một chút bưởi. Yuzu mang đến một trải nghiệm hương vị mới lạ, sang trọng và đầy sảng khoái.

Sự kết hợp kinh điển hơn nữa là khi vị chua sắc sảo của các loại trái cây mùa hè này gặp gỡ vị ngọt dịu dàng, mượt mà của mật ong và vị chát nhẹ của trà xanh thanh mát, chúng tạo nên một “bản giao hưởng” hương vị hoàn hảo.

Mật ong không chỉ làm dịu bớt độ gắt của axit tự nhiên trong quả, mà còn cung cấp năng lượng tự nhiên, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau khi vận động dưới nắng hè.

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxi hóa và mang tính thanh mát nên được nhiều người kết hợp cùng mật ong và các loại quả citrus để giải khát hiệu quả khi trời nóng.

Cách giải tỏa cơn khát đầy hứng khởi

Nắng nóng có thể làm thay đổi cách chúng ta cảm nhận cuộc sống và ẩm thực, nhưng đó cũng là cơ hội để chúng ta chiều chuộng bản thân bằng những hương vị tinh tế, lành mạnh hơn.

Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng cùng sự lên ngôi của các loại quả họ cam chanh, Trà mật ong BONCHA đã cho ra mắt Bộ sưu tập BON-CITRON gồm bộ ba hương vị chanh, tắc và chanh Nhật Yuzu – giải pháp thanh mát tối ưu cho những ngày nắng nóng.

Trà mật ong BONCHA sử dụng 100% mật ong nguyên chất. Vị ngọt dịu của mật ong hòa quyện cùng vị chua mang lại cảm giác mát lành từ sâu bên trong.

Bộ sưu tập hương vị thanh mát sảng khoái không đơn thuần là thức uống giải khát, mà là trải nghiệm vị giác đa vị sáng tạo, hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cơ thể bạn đang khao khát trong mùa nóng.

Mỗi ngụm Trà mật ong BONCHA vị chanh, tắc, chanh Nhật Yuzu giúp thanh mát cơ thể, biến những giây phút mệt mỏi dưới nắng hè thành khoảnh khắc thoải mái và đầy cảm hứng.

Bật nắp một chai BONCHA ướp lạnh, bạn không chỉ giải khát tức thì cho cơ thể, mà còn đang thưởng thức cả một mùa hè tươi vui và hứng khởi.