Khối lượng quần áo ghi trên máy giặt là tính cho đồ khô hay đồ ướt?

(VTC News) -

Khi chọn mua máy giặt, hầu như ai cũng để ý thấy các con số quen thuộc như 7kg, 8.5kg, 10kg hay 12kg được in rõ ràng trên thân máy. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn băn khoăn liệu mình có hiểu đúng về chỉ số này, rằng con số đó là khối lượng quần áo lúc khô hay khi đã ngấm nước?

Việc hiểu sai thông số này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giặt sạch, mà còn là nguyên nhân hàng đầu khiến máy giặt nhanh hỏng, kêu to hoặc rung lắc dữ dội sau một thời gian ngắn sử dụng.

Nhiều người vẫn chưa biết khối lượng ghi trên máy giặt là tính cho đồ khô hay đồ ướt? (Ảnh: Điện máy Người Việt)

Khối lượng quần áo trên máy giặt là đồ khô hay đồ ướt?

Câu trả lời đúng là quần áo khô (quần áo ở trạng thái bình thường trước khi đưa vào lồng giặt). Ví dụ, nếu máy giặt nhà bạn ghi thông số là 9kg, điều đó có nghĩa là máy được thiết kế để giặt tối đa 9kg quần áo khô trong một lần giặt ở chế độ tiêu chuẩn.

Nhà sản xuất đưa ra con số tính theo đồ khô để người dùng dễ dàng cân hoặc ước đoán trọng lượng quần áo trước khi cho vào máy vì với họ, ước tính trọng lượng quần áo sau khi ngấm nước là yêu cầu không thực tế.

Nhiều người thường lo ngại rằng nếu cho 8kg quần áo khô vào máy, khi xả nước vào, lượng nước ngấm vào vải sẽ khiến trọng lượng tăng lên gấp 2 đến 3 lần (có thể lên tới 16kg - 24kg), từ đó làm quá tải máy giặt. Tuy nhiên, các kỹ sư thiết kế máy giặt đã tính toán kỹ lưỡng yếu tố này từ trước.

Con số khối lượng đồ khô, chẳng hạn như 8kg, chính là căn cứ kỹ thuật quan trọng để các nhà sản xuất tính toán và thiết kế công suất động cơ, hệ thống lò xo treo, bộ giảm xóc cũng như độ bền của lồng giặt. Nhờ đó, toàn bộ kết cấu của máy giặt hoàn toàn có đủ khả năng chịu lực để vận hành trơn tru trước tổng trọng lượng của cả vải khô lẫn lượng nước tối đa mà chúng ngấm vào trong suốt quá trình giặt.

Việc hiểu thông số máy giặt sẽ giúp đồ sạch hơn và tăng tuổi thọ thiết bị. (Ảnh: iStock)

Bên cạnh đó, khả năng thấm hút nước giữa các chất liệu vải cũng có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi vải thun hay sợi tổng hợp ngấm nước khá ít, thì các chất liệu như cotton, len hay vải jean lại có thể hút lượng nước nặng gấp nhiều lần trọng lượng bản thân. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành, máy giặt đã được trải qua các quy trình kiểm thử khắc nghiệt nhất với những loại vải có độ thấm hút cao nhất, giúp máy hoạt động bền bỉ mà không lo quá tải.

Nguyên tắc vàng giúp căn lượng quần áo chuẩn

Để đảm bảo quần áo luôn sạch sẽ thơm tho và kéo dài tuổi thọ cho chiếc máy giặt của gia đình, bạn nên bỏ túi những nguyên tắc quan trọng sau:

Quy tắc 70 - 80% thể tích lồng giặt: Lượng quần áo khô cho vào mỗi lần giặt chỉ nên chiếm khoảng 2/3 đến 3/4 thể tích của lồng giặt. Luôn để lại một khoảng trống rộng khoảng một bàn tay đứng phía trên đống quần áo để chúng có không gian đảo chuyển tự do.

Phân loại chất liệu vải trước khi giặt: Với các loại quần áo có chất liệu dày và hút nước mạnh như áo khoác jean, áo len, chăn mỏng hay ga giường, bạn nên giảm khối lượng đồ khô xuống thấp hơn mức khuyến nghị của máy khoảng 20 - 30%.

Cân thử vài lần đầu để tạo thói quen: Nếu mới mua máy hoặc chưa có cảm giác chuẩn về khối lượng, bạn có thể dùng cân sức khỏe để cân thử đống quần áo khô trước khi cho vào máy. Chỉ sau vài lần, bạn sẽ dễ dàng ước lượng bằng mắt thường mà không cần cân lại.

Nhồi nhét quá nhiều đồ sẽ khiến máy giặt nhanh hỏng. (Ảnh: ShutterStock)

Những sai lầm khiến máy giặt nhanh hỏng

Dù đã biết con số ghi trên máy là tính theo đồ khô, rất nhiều gia đình vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Nhồi nhét đầy tràn lồng giặt

Nhiều người có thói quen gom thật nhiều quần áo, ấn chặt vào lồng giặt cho đến khi không còn chỗ trống mới thôi, miễn sao đóng được cửa máy. Dù tổng khối lượng vải khô có thể chưa vượt quá con số 9kg, nhưng việc nén quá chặt làm mất đi khoảng không gian cần thiết để quần áo nhào trộn. Khi không có khoảng trống lăn đảo, nước và xà phòng không thể len lỏi qua từng sợi vải, dẫn đến việc quần áo giặt xong vẫn còn vệt xà phòng hoặc mùi hôi.

Nhầm lẫn giữa các chế độ giặt

Con số khối lượng tối đa (như 9kg hay 10kg) ghi trên máy giặt thường chỉ áp dụng cho chế độ giặt vải Cotton tiêu chuẩn. Các chương trình giặt khác như giặt nhanh, giặt đồ mỏng, giặt đồ len, hay giặt đồ thể thao đều có hạn mức tải nhỏ hơn nhiều, thường chỉ từ 1.5kg - 3kg. Nếu bạn chọn chế độ giặt nhanh mà lại cho vào 8kg quần áo khô, máy sẽ bị quá tải nghiêm trọng, dẫn đến giặt không sạch và hại động cơ.

Việc chọn chế độ giặt hợp lý cũng giúp máy giặt bền hơn. (Ảnh: iStock)

Giặt chăn mền quá kích thước

Chăn bông hay ruột mền tuy nhẹ khi khô nhưng lại cực kỳ cồng kềnh. Khi ngấm nước, chúng trở nên vô cùng nặng và dồn về một phía của lồng giặt. Điều này gây ra hiện tượng lệch tâm khi vắt ở tốc độ cao, khiến máy giặt đập mạnh vào vỏ máy, tạo ra tiếng động lớn và có thể làm gãy chảng ba hoặc hỏng ổ bi.