  • logo
Xuất bản ngày 14/08/2026 02:27 PM
Xuất bản ngày 14/08/2026 02:27 PM

Điều tra vụ cô gái trẻ nghi bị bạn trai sát hại giữa phố ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây điều tra vụ cô gái 18 tuổi nghi bị bạn trai sát hại trên địa bàn.

Nghi can 18 tuổi đã bị tạm giữ, lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/8, người dân nghe tiếng truy hô, kêu cứu trong một con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16, phường Trung Mỹ Tây. Khi chạy đến, họ phát hiện cô gái nằm gục giữa đường, trên người có nhiều thương tích, bên cạnh là một nam thanh niên.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cô gái trẻ bị đâm tử vong. (Ảnh: N.T)

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cô gái trẻ bị đâm tử vong. (Ảnh: N.T)

Người thanh niên nhận là bạn trai của cô gái, thừa nhận đã dùng hung khí đâm nạn nhân và nhờ người dân hỗ trợ đưa cô đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó tử vong.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt, đưa nghi can về trụ sở làm việc và phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo người dân địa phương, nghi can và nạn nhân không sinh sống tại khu vực. Cả hai đi xe máy đến con hẻm để nói chuyện, sau đó xảy ra cự cãi rồi dẫn đến vụ việc.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/dieu-tra-vu-co-gai-18-tuoi-nghi-bi-ban-trai-sat-hai-giua-pho-o-tphcm-2545407.html

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Hôm nay, miền Bắc nắng nóng nhất 39°C, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
Hôm nay, miền Bắc nắng nóng nhất 39°C, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
Giá vàng hôm nay 11/8: Tăng cao, tiến sát 4.400 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 11/8: Tăng cao, tiến sát 4.400 USD/ounce
XSPY 10/8 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/8/2026
XSPY 10/8 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/8/2026
XSMN 10/8 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 10/8/2026
XSMN 10/8 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 10/8/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm