4/4 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học quốc tế, vào top 8 đội mạnh nhất

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trưa 14/8, cả 4/4 học sinh của đội tuyển Olympic Tin học quốc gia Việt Nam tham dự IOI 2026 đều đoạt giải.
Cụ thể, Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hai Huy chương Bạc thuộc về em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng và em Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình, được trao Bằng khen.
Kỳ thi IOI lần thứ 38 được tổ chức trực tiếp tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, từ ngày 9 đến 16/8/2026, với 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nga, Belarus, Israel và Turkmenistan tham dự dưới lá cờ Olympic.
Tại kỳ thi năm nay, 188 thí sinh giành huy chương, gồm 32 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 94 Huy chương Đồng, tương đương 50% số thí sinh tham dự. Ngoài ra, 42 thí sinh được trao Bằng khen.
Với thành tích 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen, đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ có kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương được Ban Tổ chức IOI 2026 công bố.
Theo bảng tổng sắp này, các đội đứng trước Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng xếp hạng không tính các đội tham dự dưới cờ Olympic.
Đáng chú ý, em Nguyễn Hữu Tuấn là gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam tại IOI 2026 khi tiếp tục giành Huy chương Vàng sau thành tích tương tự tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 ở Kazakhstan.
Theo Bộ GD&ĐT, trong vòng một tuần, nam sinh lần lượt giành Huy chương Vàng tại hai kỳ Olympic quốc tế về trí tuệ nhân tạo và tin học. Đến nay, Hữu Tuấn sở hữu 6 huy chương quốc tế, gồm 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Trong đó có Huy chương Vàng IOAI năm 2025 và 2026, Huy chương Vàng APIO 2026, Huy chương Vàng IOI 2026, cùng Huy chương Bạc IOI 2024 và Huy chương Bạc APIO 2024.
Lễ bế mạc và trao giải IOI 2026 dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Uzbekistan.
Theo quy chế IOI 2026, kỳ thi có hai ngày thi chính thức. Mỗi ngày, thí sinh làm bài lập trình trên máy tính trong 5 giờ, giải 3 bài toán với các nội dung khác nhau. Bài làm được hệ thống chấm thi tự động trực tuyến. Bảng điểm của thí sinh được cập nhật trực tiếp trong thời gian diễn ra hai ngày thi.
Đề thi IOI 2026 được đánh giá có độ khó cao, trong đó xuất hiện nhiều bài toán dạng chấm điểm theo mức độ hoàn thiện của lời giải. Dạng bài này cho phép thí sinh tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau, đồng thời đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt và tư duy sáng tạo.
Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, các quốc gia ngày càng đầu tư mạnh cho việc phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng lực về tin học. Sự cạnh tranh tại các kỳ Olympic quốc tế vì vậy cũng ngày càng cao. Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại IOI 2026 cho thấy hiệu quả của công tác tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam tại các sân chơi trí tuệ quốc tế.
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