4/4 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học quốc tế, vào top 8 đội mạnh nhất

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trưa 14/8, cả 4/4 học sinh của đội tuyển Olympic Tin học quốc gia Việt Nam tham dự IOI 2026 đều đoạt giải.

Cụ thể, Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai Huy chương Bạc thuộc về em Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng và em Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình, được trao Bằng khen.

Từ trái sang phải: thầy Đỗ Phan Thuận - Trưởng đoàn; em Nguyễn Khánh Phúc; em Nguyễn Bùi Đức Dũng; em Đặng Huy Hậu; em Nguyễn Hữu Tuấn; thầy Đỗ Đức Đông - Phó Trưởng đoàn. (Ảnh: MOET)

Kỳ thi IOI lần thứ 38 được tổ chức trực tiếp tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, từ ngày 9 đến 16/8/2026, với 375 thí sinh đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nga, Belarus, Israel và Turkmenistan tham dự dưới lá cờ Olympic.

Tại kỳ thi năm nay, 188 thí sinh giành huy chương, gồm 32 Huy chương Vàng, 62 Huy chương Bạc và 94 Huy chương Đồng, tương đương 50% số thí sinh tham dự. Ngoài ra, 42 thí sinh được trao Bằng khen.

Với thành tích 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen, đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ có kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương được Ban Tổ chức IOI 2026 công bố.

Theo bảng tổng sắp này, các đội đứng trước Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng xếp hạng không tính các đội tham dự dưới cờ Olympic.

Đáng chú ý, em Nguyễn Hữu Tuấn là gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam tại IOI 2026 khi tiếp tục giành Huy chương Vàng sau thành tích tương tự tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 ở Kazakhstan.

Theo Bộ GD&ĐT, trong vòng một tuần, nam sinh lần lượt giành Huy chương Vàng tại hai kỳ Olympic quốc tế về trí tuệ nhân tạo và tin học. Đến nay, Hữu Tuấn sở hữu 6 huy chương quốc tế, gồm 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Trong đó có Huy chương Vàng IOAI năm 2025 và 2026, Huy chương Vàng APIO 2026, Huy chương Vàng IOI 2026, cùng Huy chương Bạc IOI 2024 và Huy chương Bạc APIO 2024.

Lễ bế mạc và trao giải IOI 2026 dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Uzbekistan.