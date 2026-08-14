Mưa lớn càn quét Nhật Bản: Phố biến thành 'sông', ô tô trôi bồng bềnh

(VTC News) -

Mưa lớn chưa từng có tiền lệ ở Nhật Bản khiến 4 người thiệt mạng. (Video: The Guardian)

Hôm 13/8, trận mưa xối xả đổ xuống thành phố Chiba, phía đông Tokyo gây ra cảnh báo sạt lở đất và mất điện. Lệnh sơ tán được ban hành cho hơn 400.000 người ở Chiba và những khu vực khác. Có khoảng 45.000 hộ gia đình bị mất điện, khi lượng mưa đạt 115mm mỗi giờ, xấp xỉ lượng mưa thường được ghi nhận trong cả tháng 8.

Đây là lần đầu tiên Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ban hành cảnh báo mức 5 - mức cao nhất về mưa lớn và sạt lở đất đối với thành phố Chiba.

Nhiều oto bị mắc kẹt giữa dòng nước. (Ảnh: Reuters)

Thi thể một người đàn ông, được cho là khoảng 60 hoặc 70 tuổi được tìm thấy trôi nổi trên con đường ngập lụt ở thành phố Ichikawa, trong khi người phụ nữ 66 tuổi thiệt mạng khi xe của bà bị mắc kẹt trong nước lũ ở thành phố Sakura.

Tương tự, 2 người khác được báo cáo là tử vong vì không thể thoát ra khỏi xe trong trận lũ.

Nhiều tuyến bố biến thành sông sau trận mưa kỷ lục. (Video: ST)

Các đội cứu hộ đã được điều động đến khu vực ngập lụt để thực hiện công tác cứu trợ. “Đây là một trường hợp vô cùng bất thường. Tôi từng tham gia ứng phó với nhiều thảm họa trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này”, Thống đốc thành phố Chiba Toshihito Kumagai thông tin.

Có khoảng 7.000 hành khách qua đêm tại sân bay quốc tế Narita cách trung tâm Tokyo khoảng 60 km về phía Đông, trong khi 1.700 người khác phải tìm nơi trú ẩn tại tòa nhà chính quyền thành phố Chiba.

Du khách bị mắc kẹt do mưa lớn tập trung tại sân bay Narita, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Trung tâm sơ tán tạm thời được thiết lập tại tòa nhà chính quyền thành phố Chiba sau khi giao thông bị gián đoạn do mưa lớn. (Ảnh: Reuters)

Theo công ty vận hành đường cao tốc NEXCO East, một số tuyến đường cao tốc chính ở Chiba bị đóng cửa, buộc tài xế phải đi theo tuyến đường thay thế và gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Tương tự, một số dịch vụ đường sắt bị tạm ngừng hoạt động, dù một số chuyến tàu nối Narita với Tokyo đã hoạt động trở lại, giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại trung tâm giao thông quốc tế này.

Hiện tại, mưa đã ngớt nhưng chính quyền vẫn cảnh báo về nguy cơ lũ lụt trong khu vực. “Đối với những con sông có nguy cơ lũ lụt cao, xin hãy thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ tính mạng của mình. Ngoài ra, một số con sông vẫn có nguy cơ lũ lụt gia tăng, vì vậy hãy kiểm tra thông báo sơ tán do chính quyền địa phương ban hành và sơ tán sớm”, ông Kazuhito Shimamoto thuộc Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch cảnh báo.