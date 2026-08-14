Palm River khởi động, công bố các đối tác chiến lược

(VTC News) -

Ngày 12/8/2026, Hướng Việt Properties tổ chức Lễ khởi động Palm River tại TP.HCM. Đây là phân khu căn hộ ven sông mới thuộc Palm City, được định hướng theo mô hình “Đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố”.

Tại sự kiện, Hướng Việt Properties công bố các đối tác chiến lược đồng hành phát triển thị trường cho Palm River. Việc hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm và am hiểu thị trường nhằm tạo sự đồng bộ trong quá trình đưa thông tin về dự án đến khách hàng, đồng thời phát huy thế mạnh của từng đối tác trong quá trình phát triển phân khu.

Các đối tác chiến lược tại lễ khởi động Palm River. (Ảnh: Hướng Việt Properties)

Palm River trong tổng thể Palm City

Palm City có quy mô 30,6ha tại phường Bình Trưng, TP.HCM, được quy hoạch theo mô hình đại đô thị đa chức năng với các chức năng nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn phòng và không gian công cộng.

Theo định hướng phát triển, Palm City hướng đến một hệ sinh thái tích hợp, trong đó các nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm và giải trí được kết nối trong cùng một khu đô thị.

Trong tổng thể này, Palm River được định vị là không gian sống ven sông “tái tạo năng lượng” kết hợp yếu tố thủy dưỡng. Palm City sở hữu gần 3km chiều dài tiếp giáp sông, trong đó Palm River là phân khu có mặt tiếp giáp sông dài nhất.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở cao tầng, Hướng Việt Properties cho biết, Palm River được phát triển với mong muốn mang đến một không gian sống ven sông chuẩn nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố, nơi thiên nhiên, mặt nước, kiến trúc và hệ tiện ích được kết nối trong một tổng thể hài hòa.

Palm River được phát triển trên quỹ đất 1,9ha, gồm bốn tòa tháp cao 36 tầng nổi và hai tầng hầm, mật độ xây dựng khoảng 40%. Khoảng 60% diện tích phân khu được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng.

Palm River là phân khu có mặt tiếp giáp sông dài nhất trong Palm City. (Ảnh: Hướng Việt Properties)

Thiết kế Palm River lấy cảm hứng từ dòng chảy của nước, kết hợp kiến trúc, cảnh quan và mặt nước. Hệ thống cây xanh, không gian công cộng cùng hơn 68 tiện ích được phát triển theo định hướng “tái tạo năng lượng”, kết hợp các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vận động và thư giãn.

Hạ tầng và yêu cầu mới đối với không gian sống

Palm River được triển khai trong bối cảnh khu Đông TP.HCM đang tiếp tục được đầu tư về hạ tầng và hình thành thêm các trung tâm đô thị mới.

Vành đai 3, nút giao An Phú cùng các tuyến kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang từng bước nâng cao năng lực giao thông khu vực. Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã được đưa vào khai thác, trở thành trục giao thông công cộng quan trọng kết nối khu Đông với trung tâm thành phố.

Cùng với hạ tầng, khu vực Nam Rạch Chiếc đang phát triển các trung tâm thương mại, thể thao và tài chính mới. Palm City có kết nối với Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, Trung tâm thể thao Nam Rạch Chiếc và các trục giao thông trọng điểm của khu Đông.

Định hướng phát triển Palm River không chỉ tập trung vào yếu tố nhà ở mà còn đặt trong tổng thể quy hoạch của Palm City, với sự kết hợp giữa không gian sống, cảnh quan, tiện ích và khả năng kết nối. Palm River dự kiến hoàn thành, bàn giao vào quý I/2029.

Ông Toàn chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ phát triển thêm một phân khu mới mà hướng đến kiến tạo không gian sống đề cao sức khỏe, sự cân bằng và những giá trị bền vững cho cư dân. Palm River cũng là mảnh ghép tiếp theo trong hành trình hoàn thiện Palm City, đại đô thị mà Hướng Việt Properties đang từng bước phát triển tại khu Đông TP.HCM”.

Palm River dự kiến hoàn thành, bàn giao vào quý I/2029. (Ảnh: Hướng Việt Properties)

Hướng Việt Properties và định hướng phát triển bất động sản tích hợp

Hướng Việt Properties là đơn vị phát triển và quản lý bất động sản tích hợp trong các lĩnh vực nhà ở, thương mại và công nghiệp, với định hướng phát triển các dự án có vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và giá trị dài hạn.

Trong lĩnh vực nhà ở, doanh nghiệp tập trung phát triển các không gian sống tích hợp, kết hợp quy hoạch, kiến trúc, thiên nhiên và tiện ích, lấy trải nghiệm cư dân làm trọng tâm.

Palm City và Palm River là những dự án tiêu biểu cho định hướng này. Trong đó, Palm River được triển khai như một bước tiếp theo nhằm hoàn thiện tổng thể khu đô thị và bổ sung thêm lựa chọn về không gian sống tại khu Đông TP.HCM.