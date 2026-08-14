XSBD 14/8 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 14/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu 14/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD ngày 14/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 14/8/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 14/8/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 14/8/2026.

Xem lại KQXSBD các kỳ trước

- XSBD 7/8/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 7/8/2026 có giải đặc biệt là 276274 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 7/8, kết quả xổ số Bình Dương ngày 7/8/2026

- XSBD 31/7/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 31/7/2026 có giải đặc biệt là 218535 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 31/7, kết quả xổ số Bình Dương ngày 31/7/2026

- XSBD 24/7/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 24/7/2026 có giải đặc biệt là 544210 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 24/7, kết quả xổ số Bình Dương ngày 24/7/2026

- XSBD 17/7/2026

Kết quả xổ số tại Bình Dương ngày 17/7/2026 có giải đặc biệt là 265991 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 17/7, kết quả xổ số Bình Dương ngày 17/7/2026

Điều kiện để nhận thưởng XSBD

- Điều kiện vé hợp lệ: Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình dạng, kích thước ban đầu; tuyệt đối không bị rách rời, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa thông tin.

- Thời hạn đổi thưởng: Người may mắn có 30 ngày (tính từ ngày công bố kết quả mở thưởng) để làm thủ tục nhận giải. Bất kỳ vé nào vượt quá thời gian này đều bị hủy giá trị.

- Hình thức nhận thưởng: Tiền thưởng được thanh toán trọn gói một lần duy nhất qua tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu một tờ vé trúng nhiều giải cùng lúc, người sở hữu sẽ nhận tổng cộng giá trị của tất cả các giải đó.

- Ủy quyền nhận thay: Trong trường hợp bất khả kháng không thể tự mình đến làm thủ tục, người trúng thưởng hoàn toàn có thể ủy quyền hợp pháp cho đại diện đến nhận giải thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 14/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.