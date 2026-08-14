Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 13/8, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 phối hợp cùng Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức chương trình “Phoenix đồng hành cùng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn”, mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực cho các bệnh nhân nghèo.

Lãnh đạo Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng 1 tỷ đồng chăm sóc bệnh nhân nghèo cho Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Tại chương trình, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã chính thức trao 1 tỷ đồng tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nhằm hỗ trợ chi phí điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhằm kịp thời động viên các bệnh nhân đang điều trị nội trú, doanh nghiệp cũng đã trực tiếp trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho 20 bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần vì cộng đồng của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng. Bà nhấn mạnh, sự chung tay kịp thời của các doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần bổ sung nguồn lực xã hội quan trọng cùng tỉnh chăm lo cho công tác an sinh và nâng cao đời sống người dân.

Bà Nguyễn Thị Hà, (áo đen) Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, thăm hỏi, động viên, tặng quà người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

“Chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cần tiếp tục chú trọng chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh; tích cực đẩy mạnh xã hội hóa để nguồn hỗ trợ đến được với nhiều hoàn cảnh yếu thế hơn nữa”, bà Hà nhấn mạnh.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cho biết đây là dịp để doanh nghiệp sẻ chia bớt gánh nặng tài chính và áp lực tinh thần với các bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, tặng quà cho bệnh nhân.

Ông Hùng khẳng định, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục sát cánh cùng Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để triển khai thêm nhiều chương trình ý nghĩa, hướng tới đối tượng người nghèo, người yếu thế và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.