5 thói quen buổi sáng cực kỳ đơn giản để sống thọ, đặc biệt là việc số 1

(VTC News) -

Buổi sáng được xem là “thời điểm vàng” để thiết lập nhịp sinh học và khởi động các hoạt động của cơ thể. Theo các chuyên gia, chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, mỗi người có thể cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như giảm tốc độ lão hóa theo thời gian để sống thọ hơn.

Dưới đây là 5 thói quen buổi sáng được khuyến khích duy trì:

Thức dậy vào cùng một khung giờ

Các nghiên cứu cho thấy việc duy trì thời điểm thức dậy ổn định mỗi ngày giúp đồng hồ sinh học hoạt động nhịp nhàng hơn. Khi nhịp sinh học được đồng bộ, cơ thể điều hòa tốt hơn quá trình tiết hormone, giấc ngủ, chuyển hóa và hoạt động của các cơ quan.

Ngược lại, việc thay đổi giờ ngủ - thức liên tục hoặc ngủ nướng vào cuối tuần dễ làm rối loạn nhịp sinh học, khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và thiếu năng lượng trong ngày.

Thức dậy đúng giờ cũng giúp cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động một cách tự nhiên, hạn chế cảm giác uể oải sau khi ngủ dậy.

Uống một cốc nước sau khi thức dậy

Sau khoảng 6-8 giờ ngủ, cơ thể thường rơi vào tình trạng thiếu nước nhẹ. Vì vậy, uống một cốc nước, đặc biệt là nước ấm, ngay sau khi thức dậy giúp bù nước, hỗ trợ tuần hoàn và kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Nước ấm còn có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi hơn khi bắt đầu ngày mới, giảm cảm giác đầy bụng và chuẩn bị cho bữa sáng.

Đây cũng được xem là một “thói quen khởi động” giúp hình thành lối sống lành mạnh, bởi khi bắt đầu ngày mới bằng một hành động tích cực, mọi người thường có xu hướng duy trì các lựa chọn tốt cho sức khỏe trong suốt cả ngày.

5 thói quen buổi sáng cực kỳ đơn giản để sống thọ.

Vận động nhẹ để đánh thức cơ thể

Không cần tập luyện cường độ cao, chỉ 10-15 phút đi bộ, giãn cơ, tập yoga hoặc hít thở sâu vào buổi sáng cũng đủ giúp cơ thể lưu thông máu tốt hơn.

Hoạt động thể chất nhẹ giúp giảm tình trạng cứng khớp sau một đêm dài, tăng lượng oxy đến não, từ đó cải thiện sự tỉnh táo, khả năng tập trung và hiệu quả làm việc.

Điểm đáng chú ý là các bài tập nhẹ dễ duy trì lâu dài, phù hợp với nhiều lứa tuổi và trở thành một phần tự nhiên của lối sống khỏe mạnh.

Ăn sáng đầy đủ, hạn chế thực phẩm nhiều đường

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên bỏ bữa sáng. Một bữa ăn cân bằng với protein, chất xơ và chất béo tốt sẽ giúp ổn định đường huyết, duy trì năng lượng và hạn chế cảm giác đói giữa buổi.

Những thực phẩm như trứng, yến mạch, sữa chua, các loại hạt và trái cây tươi là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng.

Ngược lại, bữa sáng chứa nhiều đường hoặc thực phẩm chế biến sẵn có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột, làm cơ thể nhanh mệt và tăng cảm giác thèm ăn.

Bên cạnh đó, ăn chậm, nhai kỹ và tập trung vào bữa ăn cũng góp phần cải thiện tiêu hóa và kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Dành vài phút thư giãn tinh thần

Khởi đầu ngày mới bằng trạng thái căng thẳng có thể làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, ảnh hưởng không tốt đến tim mạch và nội tiết.

Chỉ cần dành vài phút để hít thở sâu, ngồi tĩnh lặng, thiền hoặc đơn giản là quan sát khung cảnh xung quanh cũng giúp cơ thể thư giãn và chuẩn bị tốt hơn cho một ngày làm việc.

Nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận những người duy trì thói quen thực hành chánh niệm hoặc nuôi dưỡng lòng biết ơn vào buổi sáng thường có mức độ căng thẳng thấp hơn và khả năng thích ứng với áp lực tốt hơn.

Theo các chuyên gia, không có một bí quyết duy nhất giúp kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, việc kiên trì duy trì những thói quen lành mạnh ngay từ đầu ngày sẽ tạo nên tác động tích lũy theo thời gian, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.