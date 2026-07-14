(VTC News) -

Tiếng Việt của chúng ta vốn nổi tiếng là “phong ba bão táp” bởi sự phong phú và biến hóa khôn lường trong ngữ nghĩa. Đôi khi, chỉ một từ đơn giản cũng đủ làm nhiều người phải vò đầu bứt tai suy nghĩ. Giống như câu đố vui này, làm sao một từ vừa có nghĩa là đồng lòng chấp thuận, lại vừa mang hàm ý khước từ?

Bật mí một chút, đây là từ vô cùng quen thuộc mà bạn vẫn sử dụng trong giao tiếp hằng ngày, thậm chí dùng rất nhiều lần là đằng khác! Bí mật nằm ở ngữ điệu, ngữ cảnh hoặc cách chúng ta kết hợp nó trong câu nói.

Bạn đã nảy ra ý tưởng nào chưa? Hãy thử tài nhạy bén của mình bằng cách để lại đáp án ngay dưới phần bình luận xem bạn có thuộc top những người thông minh nhất không nhé!

Từ tiếng Việt nào vừa là đồng ý vừa từ chối? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.