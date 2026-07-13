Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Vòng bán kết World Cup 2026 bắt đầu từ ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam). Sau vòng tứ kết, World Cup 2026 còn lại 4 đội bóng giành quyền đi tiếp. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng bán kết World Cup 2026 mới nhất tại đây.

Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026

Thông tin lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026 gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra các trận đấu được cập nhật đầy đủ theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA. Từ vòng này, các trận đấu đều được phát sóng trên kênh VTV3, VTV6 và VTV9.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 15/7 2h Pháp vs Tây Ban Nha VTV3, VTV6, VTV9 16/7 2h Anh vs Argentina VTV3, VTV6, VTV9

Thể thức vòng bán kết World Cup 2026

Các đội bước vào vòng knock-out theo thể thức loại trực tiếp. Đội thắng ở vòng tứ kết giành vé vào vòng bán kết. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội đi tiếp.

Trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu để xác định đội thắng trận, trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện sử dụng.

Sau đó, trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu này sẽ được quyền lựa chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt luân lưu.

Đội tuyển Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026

Thông tin lịch thi đấu các vòng knock-out World Cup 2026 được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA.

Vòng 1/16

Ngày 29/6

2h: Nam Phi 0-1 Canada.

Ngày 30/6

0h: Brazil 2-1 Nhật Bản.

3h30: Đức 1-1 Paraguay.

8h: Hà Lan 1-1 Morocco.

Ngày 1/7

0h: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.

2h: Pháp 3-0 Thụy Điển.

8h: Mexico 2-0 Ecuador.

23h: Anh 2-1 CHDC Congo.

Ngày 2/7

3h: Bỉ 3-2 Senegal.

7h: Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina.

Ngày 3/7

2h: Tây Ban Nha 3-0 Áo.

6h: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.

10h: Thụy Sĩ 2-0 Algeria.

Ngày 4/7

1h: Australia 1-1 (2-4) Ai Cập.

5h: Argentina 3-2 Cape Verde.

8h30: Colombia 1-0 Ghana.

Vòng 1/8

Ngày 5/7

0h: Canada 0-3 Morocco.

4h: Paraguay 0-1 Pháp.

Ngày 6/7

3h: Brazil 1-2 Na Uy.

7h: Mexico 2-3 Anh.

Ngày 7/7

2h: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha.

7h: Mỹ 1-4 Bỉ.

23h: Argentina 3-2 Ai Cập.

Ngày 8/7

3h: Thụy Sỹ 0-0 (4-3) Colombia.

Vòng tứ kết World Cup 2026

Ngày 10/7

3h: Pháp 2-0 Morocco.

Ngày 11/7

2h: Tây Ban Nha 2-1 Bỉ.

Ngày 12/7

4h: Na Uy 1-2 Anh.

8h: Argentina 3-1 Thụy Sỹ.

Vòng bán kết World Cup 2026

Ngày 15/7

2h: Pháp vs Tây Ban Nha.

Ngày 16/7

2h: Anh vs Argentina.

Trận tranh hạng ba

Ngày 19/7

4h: Thua BK1 vs Thua BK2.

Vòng chung kết World Cup 2026

Ngày 20/7

2h: Thắng BK1 vs Thắng BK2.