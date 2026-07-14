Vẻ đẹp tuyệt mỹ cung đèo biển Lộ Diêu, toạ độ ‘vàng’ hút du khách đến Gia Lai

Với vẻ đẹp như dải lụa vắt ngang núi, một mặt hướng biển, cung đèo Lộ Diêu (Gia Lai) trở thành điểm đến mới nổi của khách du lịch.
Toàn cảnh vẻ đẹp của cung đèo Lộ Diêu thuộc tuyến đường ven biển ĐT.639, tỉnh Gia Lai
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, cung đèo Lộ Diêu có chiều dài 4,5 km, đây là một dự án nhỏ (được khởi công trước vì sử dụng nguồn vốn tỉnh) nằm trong Dự án Tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành – Lại Giang.
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