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Xuất bản ngày 09/07/2026 06:46 AM
Xuất bản ngày 09/07/2026 06:46 AM

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Messi trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng vua phá lưới (danh hiệu Chiếc giày vàng) World Cup 2026 sau khi ghi bàn thắng thứ tám trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của đội nhà trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Erling Haaland và Kylian Mbappe cùng có 7 bàn. Cựu sao Barca cũng nâng kỷ lục ghi bàn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên con số 21.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026

STTCầu thủĐộiSố bàn thắng
1Lionel MessiArgentina8
2Kylian MbappePháp7
3Erling HaalandNa Uy7
4Harry KaneAnh6
5Ousmane DembelePháp4
6Ismaila SarrSenegal4
7Mikel OyarzabalTây Ban Nha4
8Jude BellinghamAnh4
9Julian QuinonesMexico4
10Vinicius JuniorBrazil4
11Johan ManzambiThuỵ Sỹ3
12Denis UndavĐức3
13Cody GakpoHà Lan3
14Folarin BalogunMỹ3
15Cristiano RonaldoBồ Đào Nha3
Messi dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Messi dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong ba ngày liên tiếp, vị trí đầu tiên trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 liên tục đổi chủ. Đầu tiên, Lionel Messi vươn lên dẫn đầu với 7 bàn sau chiến thắng của Argentina trước Cape Verde ở vòng 1/16 hôm 4/7. Chỉ một ngày sau, Kylian Mbappe san bằng thành tích này khi ghi bàn giúp Pháp vượt qua Paraguay.

Đến ngày 6/7, Erling Haaland ghi cú đúp trong chiến thắng của Na Uy trước Brazil ở vòng 1/8, qua đó nâng tổng số bàn thắng lên 7, bắt kịp Messi và Mbappe. Tuy nhiên, kết thúc vòng 1/8, Messi giành ngay lại ngôi đầu bảng xếp hạng với pha lập công gỡ hòa 2-2 vào lưới Ai Cập.

Ngay phía sau là Harry Kane với 6 bàn thắng sau khi lập công trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Anh trước Mexico. Trong khi đó, Jude Bellingham và Ousmane Dembele tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu với cùng 4 pha lập công.

Tiêu chí xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026

Danh hiệu Vua phá lưới được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất khi một kỳ World Cup khép lại. Chủ nhân hiện tại của giải thưởng này là Kylian Mbappe, cầu thủ ghi 8 bàn thắng để giành Vua phá lưới tại World Cup 2022 ở Qatar.

Trong trường hợp hai hoặc nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng, FIFA sẽ ưu tiên cầu thủ có nhiều pha kiến tạo hơn. Nếu thành tích kiến tạo vẫn bằng nhau, danh hiệu sẽ thuộc về cầu thủ đạt được số bàn thắng và kiến tạo đó trong ít phút thi đấu hơn.

Vua phá lưới World Cup là ai?

Trong số các cầu thủ hiện đang thi đấu tại World Cup 2026, Kylian Mbappe, Harry Kane và James Rodriguez đều có cơ hội trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup lần thứ hai.

Harry Kane từng đoạt danh hiệu này tại World Cup 2018 ở Nga, còn James Rodriguez là Vua phá lưới World Cup 2014 tại Brazil. Mbappe là đương kim giữ danh hiệu sau khi ghi 8 bàn tại World Cup 2022 ở Qatar. Đến nay, chưa có cầu thủ nào từng hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup.

5 cầu thủ gần nhất giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup

World Cup 2022: Kylian Mbappe - 8 bàn.

World Cup 2018: Harry Kane - 6 bàn.

World Cup 2014: James Rodriguez - 6 bàn.

World Cup 2010: Thomas Muller - 5 bàn.

World Cup 2006: Miroslav Klose - 5 bàn.

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