Mỹ nam 'đắt giá' nhất Tứ đại thiên vương: U70 vẫn nổi đình đám, đời tư kín tiếng

(VTC News) -

“Tứ đại thiên vương” gồm Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lê Minh là những tượng đài huyền thoại trong làng giải trí Hoa ngữ từ thập niên 1990. Họ không chỉ gây dựng địa vị vững chắc trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, mà còn sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Lưu Đức Hoa (bên trái) là thành viên nổi bật nhất “Tứ đại thiên vương”.

Trong số 4 thành viên, Lưu Đức Hoa được xem là thủ lĩnh của nhóm. Anh từng làm khuynh đảo làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) lẫn châu Á nhờ tài năng cũng như ngoại hình đỉnh cao của mình.

Thủ lĩnh “Tứ đại thiên vương” xuất thân từ khu ổ chuột

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là nghệ sĩ đa tài với vai trò diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim và nhạc sĩ. Ít ai biết, Lưu Đức Hoa có quá khứ từng sống trong khu ổ chuột ở Hong Kong. Từ nhỏ, anh phải giúp đỡ bố mẹ nhiều công việc lớn trong gia đình.

Tiếp xúc với băng đĩa ca nhạc từ rất sớm, cùng với sự thông minh, nỗ lực quyết tâm học hỏi, Lưu Đức Hoa nhận đóng những vai quần chúng, hát phụ ở các quán bar, múa phụ họa ở vũ trường để có tiền đi học. Những nỗ lực không ngừng giúp anh giành được thành tựu lớn trong đời.

Năm 1981, Lưu Đức Hoa bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 20 khi tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ của TVB. Anh nhanh chóng nổi tiếng với vai Dương Quá trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp (1983), đóng cặp cùng Trần Ngọc Liên.

Thành công của bộ phim đưa tên tuổi nam diễn viên sinh năm 1961 trở thành ngôi sao đình đám. Sau đó, Lưu Đức Hoa chuyển hướng sang điện ảnh và gặt hái nhiều thành công với các bộ phim như “Thần bài” (1989), “Thiên nhược hữu tình” (1990) và loạt phim “Vô gian đạo”. Tính đến nay, nam diễn viên đã tham gia hơn 160 bộ phim, trở thành một trong những diễn viên thành công nhất về mặt thương mại của Hong Kong.

Lưu Đức Hoa hội tụ đủ tất cả các yếu tố từ ngoại hình cho đến tài năng.

Ngoài diễn xuất, Lưu Đức Hoa còn là ca sĩ, nhà sản xuất và nhạc sĩ. Anh phát hành hơn 50 album và tổ chức nhiều buổi hòa nhạc lớn, thu hút đông đảo người hâm mộ. Nhờ vậy, tài tử này được coi là biểu tượng về nghệ sĩ đa năng xứ Cảng thơm.

Năm 2005, Lưu Đức Hoa trở thành nam diễn viên mang lại doanh thu số một cho điện ảnh Hong Kong (1985-2000), sau đó mới đến Châu Tinh Trì và Thành Long.

Trong “Tứ đại thiên vương”, Lưu Đức Hoa được xem là thủ lĩnh bởi hội tụ đủ mọi yếu tố. Chính tài tử cũng từng tiết lộ dù anh không xuất sắc nhất về một lĩnh vực nào nhưng giống như cuộc thi 10 môn phối hợp, tổng cộng lại thì anh sẽ là hạng nhất. Anh thừa nhận mình là “kiểu nghệ sĩ chỉ cần làm mọi thứ đúng cách”.

Ngay cả Trương Học Hữu cũng từng thừa nhận Lưu Đức Hoa quá xuất sắc. “Mỗi lần muốn dừng lại và nhìn thấy Lưu Đức Hoa ở phía trước, tôi phải tiếp tục đuổi theo”, anh từng nói,

Hôn nhân kín tiếng bên vợ gia thế “khủng”

Không chỉ sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của Lưu Đức Hoa cũng viên mãn. Năm 2008, nam diễn viên kết hôn với Chu Lệ Thiên - thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia tộc giàu có bậc nhất Malaysia. Sau khi kết hôn, bà xã chấp nhận trở thành người phụ nữ đứng sau hỗ trợ công việc cho Lưu Đức Hoa.

Hình ảnh hiếm hoi của Lưu Đức Hoa và bà xã.

Những năm qua, cuộc sống hôn nhân của Lưu Đức Hoa luôn được giữ kín. Vợ con nam diễn viên sống kín tiếng, trong khi tài tử hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Khác với nhiều nghệ sĩ, tài tử nổi tiếng này chưa từng đăng ảnh gia đình lên mạng.

Dù đóng chung với rất nhiều diễn viên nữ xinh đẹp, Lưu Đức Hoa vẫn một lòng chung thủy với người bạn đời. Đó cũng là lý do khiến Chu Lệ Thiên một mực tin tưởng và hy sinh hết lòng cho Lưu Đức Hoa.

Nhiều năm qua, Lưu Đức Hoa vẫn thể hiện phong độ và sức khoẻ dồi dào khi liên tục đóng phim, đi hát, quảng cáo và thực hiện các buổi biểu diễn âm nhạc. Năm 2021, anh từng tổ chức liveshow trực tuyến, thu hút 350 triệu lượt xem, lập kỷ lục về lượng khán giả.

Lưu Đức Hoa vẫn phong độ ở tuổi U70.

Ngoài nghệ thuật, anh còn đầu tư vào bất động sản và các công ty giải trí. Theo truyền thông Hoa ngữ, tài sản ước tính của Lưu Đức Hoa hiện là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (420 triệu USD).

Ở tuổi 65, so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa, Lưu Đức Hoa vẫn giữ vững phong độ, vóc dáng. Đó cũng là lý do anh vẫn giữ được lượng khán giả cuồng nhiệt suốt hơn 4 thập kỷ làm nghề.