'Phố thịt chó' nổi tiếng TP.HCM đồng loạt bỏ nghề, chuyển sang bán thịt dê
Những "phố thịt chó" từng nhộn nhịp ở TP.HCM nay thưa vắng, nhiều quán đóng cửa hoặc chuyển sang bán các món dê, lẩu, nướng.
Chủ doanh nghiệp ca nô lật ở Phú Quốc: Mong xoa dịu nỗi đau gia đình nạn nhân
Chủ doanh nghiệp có ca nô bị lật cho biết tai nạn là không ai mong muốn, công ty đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, mong giảm bớt đau buồn của gia đình các nạn nhân.
TP.HCM tiếp nhận phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ
Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai chương trình phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ cho thân nhân, góp phần lưu giữ ký ức và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Hiểm nguy rình rập trên những cây cầu xuống cấp ở Quảng Ngãi
Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, nhiều cây cầu ở Quảng Ngãi bộc lộ dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Mỹ nam 'đắt giá' nhất Tứ đại thiên vương: U70 vẫn nổi đình đám, đời tư kín tiếng
Sau hơn 4 thập kỷ gia nhập làng giải trí, Lưu Đức Hoa vẫn là nghệ sĩ Hong Kong được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt.
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
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Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 14/7: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông
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Giá vàng hôm nay 14/7: Lao dốc, về sát 4.000 USD/ounce
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Truyền thông Anh chỉ ra nhiều điểm yếu của Argentina mà đội tuyển nước này có thể khai thác để thành công giành tấm vé vào trận chung kết World Cup.
Giá xăng dầu hôm nay 14/7: Tiếp đà tăng mạnh
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