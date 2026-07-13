Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/7/2026 - XSMN 13/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 13/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 2 ngày 13/7. Kết quả XSMN hôm nay 13/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 13/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 13/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 13/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Lịch quay thuộc về Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) tiến hành mở thưởng.

- Thứ Tư: Kỳ quay được thực hiện bởi Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) là các đơn vị quay số.

- Thứ Sáu: Lịch mở thưởng diễn ra tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Người chơi theo dõi kết quả từ TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Ba đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG) thực hiện quay thưởng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền theo quy định.

- Đối với các giải thưởng nhỏ, nhận tiền tại đại lý là lựa chọn khá thuận tiện và nhanh chóng. Tuy nhiên, người lĩnh thưởng thường sẽ phải chi trả phí đổi thưởng, dao động khoảng 0,5%–1% tùy từng nơi.

- Với những giải thưởng có giá trị cao, nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục. Hình thức này không mất phí đổi thưởng, người trúng sẽ nhận số tiền còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu thuộc diện phải nộp).

Quy định cần biết

- Tờ vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, đầy đủ số dự thưởng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa mới đủ điều kiện nhận giải.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực theo quy định.

- Người trúng có thể lựa chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu khi làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Trong trường hợp một tờ vé cùng lúc trúng nhiều hạng giải, chủ sở hữu sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị của các giải thưởng đó.

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