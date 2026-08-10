Quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Ngày 10/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, các lực lượng tiếp tục di dời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 300 m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Do khu vực này có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo công viên trước đây, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B. Trong số này, 7 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 10/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 256 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 151 bộ có di vật.

Số hài cốt được quy tập gồm 228 bộ hài cốt riêng lẻ và 28 bộ hài cốt tại 7 vị trí mộ tập thể. Trong 7 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại Khu A và 5 vị trí tại Khu B.

Khu B là vị trí tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng, được mở rộng sau quá trình thu thập thông tin từ nhân chứng và khảo sát thực địa.

Những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục xử lý khối lượng lớn đất đắp để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhiều hài cốt liệt sĩ và di vật tiếp tục được phát hiện trong quá trình khai quật.

Đáng chú ý, trong tổng số 256 bộ hài cốt đã được quy tập, có 151 bộ có di vật kèm theo. Những di vật này là nguồn thông tin quan trọng phục vụ quá trình xác minh, đối chiếu tư liệu và từng bước làm rõ danh tính các liệt sĩ.

Với phạm vi tìm kiếm vẫn đang được mở rộng tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và các đơn vị liên quan để tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.