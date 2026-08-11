Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm bảo vệ hành hung

Ngày 11/8, Công an phường Tân Thuận (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận trình báo, lập hồ sơ xác minh vụ người đàn ông bị một số người mặc trang phục bảo vệ khống chế, đánh tại Khu chế xuất Tân Thuận.

Hai người mặc trang phục bảo vệ đánh đập dã man người đàn ông. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người mặc trang phục bảo vệ khống chế một người đàn ông có biểu hiện say xỉn. Khi người này cố gắng thoát ra, một người dùng chân đạp, dùng tay đánh vào vùng mặt khiến người này ngã xuống đường.

Sau đó, người đàn ông có biểu hiện say xỉn bị khống chế và đưa lên xe máy rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều công nhân đứng gần đó.

Trao đổi với phóng viên, ông N.V.Đ. (SN 1989, ngụ TP.HCM) xác nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip. Theo ông Đ., vụ việc xảy ra ngày 7/8, khi ông đến Khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận) đón vợ là công nhân. Do đã uống rượu bia, ông dự định gọi xe công nghệ để chở vợ về thì xảy ra cự cãi với lực lượng bảo vệ.

Ông Đ. cho biết sau đó bị một số người mặc trang phục bảo vệ khống chế, đánh; đồng thời bị đưa về trụ sở công an. Ông bị trầy xước, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể. Ông Đ. đã trình báo vụ việc với Công an phường Tân Thuận.

Hiện Công an phường Tân Thuận đang xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.