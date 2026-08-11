Trợ giá toàn ngành: MediaMart kích cầu mua sắm dịp tựu trường

(VTC News) -

Bên cạnh các quyền lợi dành riêng cho học sinh, sinh viên, giáo viên, điểm nhấn mới là ưu đãi mua combo giá sốc, giúp khách hàng sắm trọn bộ sản phẩm cần thiết với chi phí tiết kiệm hơn.

Nhu cầu mua sắm trước năm học mới không còn giới hạn ở một chiếc laptop hay điện thoại. Với nhiều gia đình, đây cũng là thời điểm nâng cấp góc học tập, bổ sung phụ kiện, thay mới thiết bị gia dụng hoặc hoàn thiện không gian sống cho con em bước vào một chặng đường học tập mới.

Từ thực tế đó, chương trình “Back To School - Trợ giá đến trường” được MediaMart triển khai với loạt sản phẩm rộng và nhiều lớp ưu đãi, hướng tới mục tiêu giúp người mua sắm đủ hơn nhưng vẫn kiểm soát tốt ngân sách.

Điện lạnh giá tốt, nâng cấp không gian sống trước năm học mới

Thay đổi đáng chú ý của chương trình năm nay là phạm vi ưu đãi được mở rộng sang nhóm điện lạnh. Đây là nhóm sản phẩm có giá trị tương đối lớn và thời điểm này cũng là lúc nhiều gia đình tranh thủ nâng cấp điều hòa, tủ lạnh, máy giặt để hoàn thiện không gian sống, chuẩn bị tốt hơn cho nhịp sinh hoạt mới khi năm học bắt đầu.

Đáng chú ý trong chương trình phải kể đến điều hòa Casper một chiều Inverter 9.250 BTU mức giảm 38%, giá chỉ còn 5,49 triệu đồng; tủ lạnh 2 cửa Aqua dung tích 143 lít được đưa về mức 4,49 triệu đồng; máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 9 kg giảm 30% giá cực sốc 8,99 triệu đồng.

Ở nhóm giải trí, loa kéo Acnos công suất 400W được áp dụng mức giá 3,29 triệu đồng, tức là giảm 34% so với giá bán ban đầu...

Việc đưa điện lạnh vào chiến dịch Back To School cho thấy mùa tựu trường được nhìn rộng hơn một đợt mua thiết bị học tập. Với các gia đình đang cần làm mới phòng ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt hoặc chuẩn bị không gian riêng cho học sinh, sinh viên, nhóm sản phẩm này có thể trở thành một phần của kế hoạch mua sắm tổng thể.

Gia dụng giá hời, hoàn thiện tiện nghi căn bếp

Gia dụng là nhóm có nhiều sản phẩm ở mức giá dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu mua bổ sung, nâng cấp sinh hoạt của mỗi nhà trong mùa tựu trường. Các sản phẩm nổi bật của nhóm hàng này như: quạt cây Vinawind được giảm 42%, còn 490.000 đồng; nồi chiên không dầu Sunhouse dung tích 6,5 lít, công suất 1700W giảm 40% giá siêu tốt 1,19 triệu đồng…

Ở nhóm thiết bị bếp, nồi cơm điện tử Cuckoo dung tích 1,8 lít được áp dụng mức giảm 45%, còn 1,49 triệu đồng; máy lọc nước RO Hòa Phát 12 cấp lọc, công suất lọc 20 lít/giờ được giảm 48%, giá còn 3,59 triệu đồng…

Điểm chung của các lựa chọn này là khả năng phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Khi được đặt trong cùng một chương trình với laptop và smartphone, chúng tạo ra lựa chọn mua sắm rộng hơn cho phụ huynh: không chỉ chuẩn bị thiết bị học tập mà còn có thể hoàn thiện các tiện nghi cần thiết trong cùng một thời điểm.

Laptop và smartphone tiếp tục giữ vai trò trọng tâm

Dù mở rộng sang nhiều ngành hàng, laptop và smartphone vẫn là nhóm sản phẩm gắn trực tiếp nhất với nhu cầu học tập, làm việc và kết nối. Các sản phẩm ưu đãi trải từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, giúp người dùng lựa chọn theo ngành học, cường độ sử dụng và ngân sách.

Cụ thể Laptop Acer Aspire Lite 14 core i3 trong chương trình có mức giảm 9%, giá khoảng 14,49 triệu đồng; MacBook NEO A18 Pro 13 inch được áp dụng mức giảm 26%, giá còn 18,45 triệu đồng…

Ở nhóm điện thoại, Samsung Galaxy A17 4G giảm 11% giá chỉ 4,99 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max 256GB giảm 12%, giá khoảng 34,49 triệu đồng….

Nhìn chung, các sản phẩm laptop đáp ứng các tác vụ học tập, làm báo cáo, xử lý dữ liệu hoặc học trực tuyến; smartphone hỗ trợ liên lạc, truy cập tài liệu, chụp bài giảng và sử dụng các nền tảng học tập trên thiết bị di động.

Với học sinh, sinh viên, lựa chọn phù hợp không chỉ nằm ở cấu hình mạnh mà còn ở tính cân bằng giữa hiệu năng, dung lượng lưu trữ và thời gian sử dụng dài hạn.

Mua combo giá hời, tối ưu chi phí sắm trọn bộ

Nếu ưu đãi theo điểm thi và chính sách dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên tập trung vào từng khách hàng, thì mua combo là phần được thiết kế cho nhu cầu mua sắm trọn bộ cùng lúc, thay vì mua rời và phát sinh thêm chi phí sau đó.

Ví dụ tủ lạnh Coex hai cửa Inverter 354 lít và lò vi sóng Roler 20 lít giá combo chỉ 10,061 triệu đồng; bộ 3 sản phẩm Google TV Coex 4K UHD 55 inch; tủ lạnh Coex Inverter 236 lít và máy giặt lồng ngang Coex Inverter 9,5 kg được giảm thêm 1,098 triệu đồng, giá combo còn 18,872 triệu đồng.

Ở nhóm gia dụng, các combo được xây dựng theo những tình huống sử dụng quen thuộc: bộ nồi chiên không dầu 6,5 lít và bếp từ cảm ứng được giảm thêm 79.000 đồng, giá combo còn 1,901 triệu đồng; bộ lò vi sóng 20 lít và nồi cơm điện 1,8 lít được giảm thêm khoảng 115.000 đồng, giá còn 2,424 triệu đồng.

Một lựa chọn khác gồm máy lọc nước 9 lõi và quạt cây 7 cánh Coex, được giảm thêm 99.000 đồng, đưa tổng giá combo về khoảng 6,881 triệu đồng.

Các bộ sản phẩm này không đặt nặng yếu tố “mua càng nhiều càng tốt”, mà hướng đến việc kết hợp những thiết bị có khả năng bổ trợ nhau trong sinh hoạt hằng ngày.

Với phụ huynh đang chuẩn bị cho con em ở trọ, chuyển chỗ ở hoặc tự tổ chức không gian sinh hoạt mới, cách mua theo combo có thể giúp rút ngắn thời gian lựa chọn và kiểm soát tổng chi phí ngay từ đầu.

Phụ kiện công nghệ giá tốt, hoàn thiện góc học tập

Một góc học tập hoàn chỉnh thường cần nhiều thiết bị nhỏ đi kèm. Vì vậy, Back To School 2026 tiếp tục dành một phần danh mục cho phụ kiện công nghệ, từ củ sạc, chuột không dây, tai nghe đến camera và loa máy tính.

Bộ củ sạc USB-C kèm dây sạc Wopow được giảm 45%, giá còn 199.000 đồng; chuột không dây Logitech giảm 33%, còn 280.000 đồng; camera Wi-Fi Imou Ranger giảm 47%, giá chỉ 450.000 đồng; tai nghe Bluetooth Redmi Buds còn 450.000 đồng; loa máy tính Microlab giảm 31%, giá còn khoảng 590.000 đồng…

Những sản phẩm này có giá trị không quá lớn so với laptop hay smartphone nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng: chuột giúp thao tác thuận tiện hơn khi làm bài, tai nghe phục vụ học trực tuyến, camera hỗ trợ quan sát không gian và loa máy tính bổ sung nhu cầu giải trí, học nhóm hoặc học ngoại ngữ khá hữu ích.

Trợ giá rộng hơn, mua sắm chủ động hơn cho năm học mới

Với việc mở rộng ưu đãi từ công nghệ sang điện lạnh, gia dụng và phụ kiện, Back To School 2026 tại MediaMart được tổ chức theo hướng một chương trình mua sắm tổng thể cho mùa tựu trường. Người dùng có thể lựa chọn ưu đãi theo điểm thi, quyền lợi dành cho học sinh - sinh viên - giáo viên, mua combo hoặc quà tặng nhân đôi tùy theo nhu cầu và điều kiện áp dụng.

Trong bối cảnh chi phí đầu năm học thường phát sinh ở nhiều hạng mục cùng lúc, việc gom nhiều nhóm sản phẩm vào một chương trình và bổ sung phương án trả góp 0%, trả trước 0 đồng, kỳ hạn đến 9 tháng giúp khách hàng có thêm lựa chọn phân bổ ngân sách.

Khách hàng có thể tham khảo sản phẩm tại hệ thống siêu thị MediaMart hoặc trên kênh bán hàng trực tuyến https://mediamart.vn/ để kiểm tra ưu đãi đang áp dụng, lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu học tập, sinh hoạt và ngân sách của gia đình.