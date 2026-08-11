Syria tuyên án tử hình vắng mặt cựu Tổng thống Bashar al-Assad

(VTC News) -

Ngày 11/8, trong phiên tòa xét xử các cựu quan chức chính phủ, thẩm phán tuyên án tử hình đối với cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Tòa xác định “những tội ác” do chính quyền Assad gây ra tại tỉnh Deraa, miền nam Syria, hồi năm 2011 cấu thành “tội ác chống lại loài người”.

Thẩm phán cũng tuyên án vắng mặt đối với em trai ông Assad là Maher al-Assad, vì tội giết người có chủ đích và tra tấn.

Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, án tử hình được áp dụng cho Atef Najib, anh họ bên ngoại của ông Assad, người từng giữ chức lãnh đạo cơ quan an ninh chính trị tại tỉnh Deraa, với cáo buộc ra lệnh tiến hành cuộc trấn áp ở tỉnh Deraa, châm ngòi cho nội chiến ở Syria.

Najib được nhìn thấy ngồi trong lồng sắt, mặc đồng phục tù nhân. Ông là một trong những cựu quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Assad bị đưa ra xét xử. An ninh phiên toà được bố trí nghiêm ngặt.

Tại Deraa, đám đông tập trung ăn mừng và mang theo ảnh của những người bị bắt hoặc thiệt mạng trong cuộc chiến, trong đó có ảnh của Hamza al-Khatib - cậu bé 13 tuổi bị lực lượng an ninh Syria bắt giữ, tra tấn và giết chết.

“Phán quyết được đưa ra như chúng tôi dự đoán, có ý nghĩa tương xứng với những hy sinh mà người dân Syria gánh chịu trong suốt 15 năm, tương xứng với nỗi đau khổ của gia đình và người thân của họ”, Noha al-Masri, người có mặt tại phiên tòa cho biết.

Đây là phán quyết đầu tiên được đưa ra dưới thời chính phủ chuyển tiếp, được thành lập sau khi ông Assad bị lật đổ. Trong năm nay, chính phủ chuyển tiếp cũng bắt đầu xét xử những quan chức thuộc chính quyền cũ, dù họ có mặt trực tiếp tại tòa hay vắng mặt.