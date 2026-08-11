Kick-off phân khu River: Dragon Eden tạo sức nóng ngay ngày đầu ra mắt

(VTC News) -

Ngày 11/8/2026, phân khu River chính thức ra mắt hệ thống phân phối tại sự kiện Kick-off “Long Môn Hiệu Triệu” diễn ra tại Nikko Saigon Hotel, với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, đơn vị phát triển, các đại lý và khách mời.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản cửa ngõ Tây Nam TP.HCM có nhiều chuyển động tích cực cùng đà phát triển hạ tầng. Theo Batdongsan, mức độ quan tâm đến Bến Lức tăng 40% trong một năm, trong khi giá sản phẩm thấp tầng khoảng 48 triệu đồng/m² trong quý I/2026, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng nội đô TP.HCM.

Đại diện các đơn vị tại lễ trao chứng nhận đại lý phân phối chính thức dự án Dragon Eden - Phân khu River. (Ảnh: Dragon Eden)

Ở phạm vi rộng hơn, thị trường đang tái cân bằng, với dòng tiền ưu tiên sản phẩm có nhu cầu ở thực, pháp lý minh bạch và hưởng lợi từ hạ tầng. Theo CBRE, giá nhà liền thổ sơ cấp tại TP.HCM quý II/2026 khoảng 216 triệu đồng/m², tạo dư địa cho các dự án vùng ven có quy hoạch bài bản.

Đón đầu xu hướng đó, Dragon Eden với phân khu River được kỳ vọng tạo điểm nhấn nhờ sự kết hợp giữa vị trí, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng phát triển dài hạn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP Tandoland - chủ đầu tư dự án khẳng định, phát triển bền vững là định hướng doanh nghiệp kiên định theo đuổi trong gần 30 năm phát triển khu công nghiệp và đô thị.

“Một vùng đất chỉ thật sự cất cánh khi được dựng xây trên nền móng vững chắc: một nền kinh tế thực, hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch và tầm nhìn dài hạn thay vì những xu hướng nhất thời. Chỉ khi đó, giá trị bền vững mới hình thành và tiếp nối”, ông Bình nhấn mạnh.

Phân khu River: Dòng chảy mới của đô thị tích hợp phía Tây TP.HCM

Trong tổng thể Dragon Eden rộng 146,8 ha với 5.338 sản phẩm, River là phân khu trọng tâm của đợt triển khai kinh doanh lần này. Phân khu có quy mô khoảng 30 ha, gồm 1.291 sản phẩm nhà phố, shophouse, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập.

River được quy hoạch theo bản đồ 1/500, sổ riêng từng nền và hỗ trợ sang tên trực tiếp. Phân khu tọa lạc tại xã Lương Hòa, Tây Ninh trên trục đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh rộng 60m đã thông xe kỹ thuật, kết nối với TP.HCM và các cực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Một trong những điểm nhấn của River là hành lang sinh thái dọc kênh Thầy Mười rộng 40m, cùng công viên kênh Thầy Mười 1,1ha. Hệ sinh thái nội khu còn có trường học 2,2ha và trung tâm y tế 1ha. Cùng với công viên trung tâm Eden Park 2,1ha thuộc phân khu Park đã khánh thành, River hướng đến không gian sống xanh, cân bằng với tinh thần “Blue Mind - Tâm thanh trí lành”.

Bên cạnh nhu cầu an cư, vị trí đối diện cụm KCN sinh thái 650ha cũng mở ra dư địa khai thác thương mại, đón đầu nhu cầu của chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao trong khu vực.

Công viên Eden Park 2,1 ha đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. (Ảnh: Dragon Eden)

Lan toả năng lượng và kỳ vọng tích cực đến hệ thống phân phối

Tại lễ ra quân, ông Tăng Nái Hiệp - Tổng giám đốc Công ty CP Mai Bá Hương - bày tỏ niềm tin vào tiềm năng của River và vai trò của hệ thống phân phối trong giai đoạn triển khai kinh doanh. “Các bạn đã chọn đúng dòng chảy, đúng vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ, đúng thời khắc vận hội đang mở ra và đúng dự án được kiến tạo trên những giá trị thật”, ông Hiệp khẳng định.

Ông Tăng Nái Hiệp - Tổng giám đốc Công ty CP Mai Bá Hương.

Song song chiến lược triển khai, dự án đưa ra chính sách tài chính hướng đến khả năng tiếp cận của khách hàng. Theo đó, từ 260 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu sản phẩm nền 90m² đã có sổ đỏ sẵn sàng sang tên và cơ hội hưởng ưu đãi lên đến 19% trên tổng giá trị hợp đồng.

Không khí sôi động tại lễ ra quân cùng sự hưởng ứng của hệ thống phân phối cho thấy sức hút của River, với các lợi thế về vị trí, quy hoạch, pháp lý và chính sách tài chính.

Sự kiện ra quân đánh dấu bước khởi động chính thức cho chiến dịch kinh doanh phân khu River, đồng thời là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa chủ đầu tư Tandoland, đơn vị phát triển Mai Bá Hương và hệ thống đối tác phân phối, cùng hướng đến một mục tiêu: đưa sản phẩm chất lượng đến đúng người, đúng thời điểm.

Từ nền tảng của phân khu Park, River được kỳ vọng mở ra chương phát triển mới cho Dragon Eden, nơi vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và không gian sinh thái kênh Thầy Mười cùng hội tụ, góp phần định hình diện mạo đô thị tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM.